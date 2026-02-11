В каких авто чаще всего скручен пробег в Украине, — исследование

Эксперты установили, в каких моделях авто с пробегом на украинском рынке чаще всего скручивают пробег. В лидерах — японские и немецкие автомобили.

Почти каждое десятое подержанное авто в Украине имеет скрученный пробег. Иногда его уменьшают более чем на 100 000 км. Компания CarVertical определила модели, которые чаще всего подвергали манипуляциям с пробегом в 2025 году.

В ходе исследования выяснилось, что чаще всего в прошлом году скручивали одометр Toyota Avensis — это зафиксировали в 21,3% проверенных автомобилей. На втором месте — Mitsubishi Outlander (16,4%), а на третьем — Mercedes E-Class (15,6%).

Наиболее безопасными в этом плане являются Citroen C4 и Opel Astra — только 10,8% этих машин на украинском рынке имеют скрученный пробег.

Важно

Кроме того, исследование показало, что наибольшее расхождение между реальным пробегом и показателем одометра имеют коммерческие модели, поскольку их активно эксплуатируют. В частности, пробег Opel Vivaro в среднем уменьшают на 151 869 км, Mercedes Vito — на 130 817 км, а Volkswagen Caddy — на 120 690 км. Наименьший показатель имеет Volkswagen Jetta — 62 867 км.

