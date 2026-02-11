В яких авто найчастіше скручений пробіг в Україні, — дослідження

Експерти встановили, в яких моделях авто з пробігом на українському ринку найчастіше скручують пробіг. У лідерах — японські та німецькі автомобілі.

Майже кожне десяте вживане авто в Україні має скручений пробіг. Подекуди його зменшують на понад 100 000 км. Компанія CarVertical визначила моделі, які найчастіше піддавали маніпуляціям із пробігом у 2025 році.

У ході дослідження вияснилось, що найчастіше торік скручували одометр Toyota Avensis — це зафіксували в 21,3% перевірених автомобілів. На другому місці — Mitsubishi Outlander (16,4%), а на третьому — Mercedes E-Class (15,6%).

Найбільш безпечними у цьому плані є Citroen C4 та Opel Astra — тільки 10,8% цих машин на українському ринку мають скручений пробіг.

Важливо

Крім того, дослідження показало, що найбільше розходження між реальним пробігом і показником одометра мають комерційні моделі, оскільки їх активно експлуатують. Зокрема, пробіг Opel Vivaro у середньому зменшують на 151 869 км, Mercedes Vito — на 130 817 км, а Volkswagen Caddy — на 120 690 км. Найменший показник має Volkswagen Jetta — 62 867 км.

