В Украине продали рекордное количество гибридов: какие модели выбирают (фото)

Продажи гибридов в Украине установили новый рекорд в 2025 году. Самыми популярными являются новые и подержанные Toyota.

За 2025 год украинцы приобрели 31,2 тыс. гибридов, что сразу на 31% превышает показатель 2024 года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

В эту статистику входят стандартные гибриды (HEV) и плагин-гибриды (PHEV). Примечательно, что это один из немногих сегментов украинского авторынка, где новых машин продали больше, чем подержанных. Доля новых гибридов составила 57%.

Toyota Prius лидирует в подержанном сегменте Фото: Flickr / dambranslv

Примечательно, что как среди новых, так и среди подержанных гибридов лидируют модели Toyota. Самый популярный гибрид в Украине в 2025 году — кроссовер Toyota RAV4.

Топ 3 самых популярных новых гибридов в Украине за 2025 год:

Toyota RAV4 — 3533 проданных авто. Toyota Yaris Cross — 953 ед. Nissan Qashqai — 872 ед.

Важно

Самые популярные гибриды с пробегом в Украине в 2020 году:

Toyota Prius — 815 зарегистрированных авто. Ford Escape — 726 ед. Ford Fusion — 687 ед.

Между прочим, рекордным 2025 год стал и для электромобилей. Их продажи выросли вдвое.

