В Украине продали рекордное количество гибридов: какие модели выбирают (фото)
Продажи гибридов в Украине установили новый рекорд в 2025 году. Самыми популярными являются новые и подержанные Toyota.
За 2025 год украинцы приобрели 31,2 тыс. гибридов, что сразу на 31% превышает показатель 2024 года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
В эту статистику входят стандартные гибриды (HEV) и плагин-гибриды (PHEV). Примечательно, что это один из немногих сегментов украинского авторынка, где новых машин продали больше, чем подержанных. Доля новых гибридов составила 57%.
Примечательно, что как среди новых, так и среди подержанных гибридов лидируют модели Toyota. Самый популярный гибрид в Украине в 2025 году — кроссовер Toyota RAV4.
Топ 3 самых популярных новых гибридов в Украине за 2025 год:
- Toyota RAV4 — 3533 проданных авто.
- Toyota Yaris Cross — 953 ед.
- Nissan Qashqai — 872 ед.
Самые популярные гибриды с пробегом в Украине в 2020 году:
- Toyota Prius — 815 зарегистрированных авто.
- Ford Escape — 726 ед.
- Ford Fusion — 687 ед.
Между прочим, рекордным 2025 год стал и для электромобилей. Их продажи выросли вдвое.
Также Фокус рассказывал, что на украинском авторынке неожиданно сменился лидер.