В Украине продали рекордное количество гибридов: какие модели выбирают (фото)

Toyota RAV4
Toyota RAV4 — самый популярный гибрид в Украине | Фото: Toyota

Продажи гибридов в Украине установили новый рекорд в 2025 году. Самыми популярными являются новые и подержанные Toyota.

За 2025 год украинцы приобрели 31,2 тыс. гибридов, что сразу на 31% превышает показатель 2024 года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

В эту статистику входят стандартные гибриды (HEV) и плагин-гибриды (PHEV). Примечательно, что это один из немногих сегментов украинского авторынка, где новых машин продали больше, чем подержанных. Доля новых гибридов составила 57%.

Тойота Приус
Toyota Prius лидирует в подержанном сегменте
Фото: Flickr / dambranslv

Примечательно, что как среди новых, так и среди подержанных гибридов лидируют модели Toyota. Самый популярный гибрид в Украине в 2025 году — кроссовер Toyota RAV4.

Топ 3 самых популярных новых гибридов в Украине за 2025 год:

  1. Toyota RAV4 — 3533 проданных авто.
  2. Toyota Yaris Cross — 953 ед.
  3. Nissan Qashqai — 872 ед.
Важно
Старший брат Duster и новая Toyota RAV4: какие авто ожидаются в Украине в 2026 году (фото)
Старший брат Duster и новая Toyota RAV4: какие авто ожидаются в Украине в 2026 году (фото)

Самые популярные гибриды с пробегом в Украине в 2020 году:

  1. Toyota Prius — 815 зарегистрированных авто.
  2. Ford Escape — 726 ед.
  3. Ford Fusion — 687 ед.

Между прочим, рекордным 2025 год стал и для электромобилей. Их продажи выросли вдвое.

