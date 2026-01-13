В Україні продали рекордну кількість гібридів: які моделі обирають (фото)

Продажі гібридів в Україні встановили новий рекорд у 2025 році. Найпопулярнішими є нові та вживані Toyota.

За 2025 рік українці придбали 31,2 тис. гібридів, що одразу на 31% перевищує показник 2024 року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

До цієї статистики входять стандартні гібриди (HEV) та плагін-гібриди (PHEV). Примітно, що це один із небагатьох сегментів українського авторинку, де нових машин продали більше, аніж уживаних. Частка нових гібридів склала 57%.

Toyota Prius лідирує у вживаному сегменті Фото: Flickr / dambranslv

Примітно, що як серед нових, так і серед уживаних гібридів лідирують моделі Toyota. Найпопулярніший гібрид в Україні у 2025 році — кросовер Toyota RAV4.

Топ 3 найпопулярніших нових гібридів в Україні за 2025 рік:

Toyota RAV4 — 3533 проданих авто. Toyota Yaris Cross — 953 од. Nissan Qashqai — 872 од.

Важливо

Найпопулярніші гібриди з пробігом в Україні у2025 році:

Toyota Prius — 815 зареєстрованих авто. Ford Escape — 726 од. Ford Fusion — 687 од.

Між іншим, рекордним 2025 рік став і для електромобілів. Їх продажі зросли вдвічі.

