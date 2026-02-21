Маленьке економічне диво: як змінився авторинок України за роки повномасштабної війни

Війна, звісно, підкосила автомобільну галузь України, проте не знищила її. Фокус порівняв показники авторинку напередодні повномасштабного вторгнення та зараз.

Попри війну, авторинок України не лише не зупинився, а й зростає та тримає позиції. У порівнянні з відносно спокійним 2021 роком все не так і погано.

Авторинок України у 2021 та 2025 роках — порівняння

За 2021 рік в Україні продали 103,3 тис. нових легкових авто, а ріст склав 21%. Результат 2025 року – 81,3 тис. автомобілів та зростання на 17%. Різниця не критична.

Навіть найпопулярніші моделі авто багато в чому одні й ті ж. У 2021 році найбільше купували Kia Sportage, Toyota RAV4 і Renault Duster, а в 2025 – ті ж Duster та RAV4, а також Volkswagen ID.Unyx. Хоча якщо чотири роки тому серед брендів перше місце займала Toyota, то за результатами минулого року в лідери вирвався китайський BYD.

Примітно, що у січні 2022 та 2026 року продажі нових авто фактично на одному рівні – 5,3 та 5,1 тис., відповідно. Мало того, як тоді, так і зараз лідер — Renault Duster.

Також варто згадати преміальний сегмент – він чи не найшвидше відновився до рівня 2021 року, а в окремі періоди навіть перевищував ці показники. Розкішні Rolls-Royce, швидкісні McLaren та Lamborghini продовжують з’являтися на наших вулицях.

У війну в Україну завозять сотні тисяч авто з пробігом Фото: autocentre.ua

У сегменті авто з пробігом різниця суттєвіша: у 2021 році першу реєстрацію в Україні пройшли 517,4 тис. вживаних машин, а у 2025 майже вдвічі менше – 274,3 тис.

Одначе, варто відзначити, що поки діяло пільгове розмитнення авто з пробігом, то цифри були зовсім іншими: у 2022 році в Україні вперше поставили на облік понад 400 тис. вживаних автівок.

Як тоді, так і зараз найбільшим попитом користуються Volkswagen із пробігом, тільки якщо в 2021 році найчастіше обирали VW Passat, то тепер – компактніший Volkswagen Golf.

За час повномасштабної війни ми вже встигли призабути, що таке "євробляхи". Ця категорія авто фактично зникла і зараз ми бачимо європейські номери лише на авто іноземних гостей або ж на волонтерських машинах для ЗСУ.

А от "битки" зі США зберігають попит, хоча якщо в 2021 році їх завезли 158 тисяч, то в 2025 – 61,6 тис.

Електрифікація б'є рекорди

Утім, є сегмент авторинку, де зараз показники набагато кращі, аніж чотири роки тому – це, звісно, електромобілі. Цікаво, що їх розмитнення було дешевим і в 2021-2022 роках, проте настільки ажіотажного попиту, як під кінець 2025 року перед скасуванням пільг, не спостерігалося ніколи.

До прикладу, за весь 2021 рік в Україні нових та вживаних електрокарів продали усього 8541 тоді, як за один лиш грудень 2025 року – 32,8 тис. За весь минулий рік першу реєстрацію пройшли рекордні 110,2 тис. електромобілів, тобто за чотири роки ринок виріс майже в 13 разів!

Попит на електромобілі в Україні б'є рекорди Фото: 24 канал

Звісно, після скасування пільгового розмитнення продажі електромобілів в Україні обвалилися, проте вони все одно вищі, аніж чотири роки тому. У січні 2022 року поставили на облік усього 663 електрокари, а за аналогічний період нинішнього року – 2873, тобто у чотири рази більше. І навіть незвично сильні морози та багатогодинні відключення світла не відлякують покупців електромобілів.

Суттєво зросли за чотири роки і продажі гібридів в Україні. Якщо у 2021 році їх продали 16,2 тис., то у 2025 – 31,2 тис. Це також новий рекорд для нашої країни.

Отже, авторинок України не лише зміг пережити війну та кризу, а й стабільно демонструє зростання за багатьма показники. Мало того, в окремих його сегментах (електромобілі, гібриди) зараз рівень продажів значно вищий, аніж чотири роки тому.

Таку ситуацію цілком можна вважати маленьким економічним дивом, адже важко знайти подібні приклади в історії, щоб у країні, на території якої йде війна, продажі автомобілів не просто зростали, а встановлювали нові рекорди.

Раніше Фокус розповідав, як заряджати електромобіль в умовах відключень електроенергії.

Також ми писали про основні новинки українського авторинку в 2026 році.