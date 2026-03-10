В Україні обвалилися продажі електрокарів: які моделі досі купують (фото)

Попит на електромобілі в Україні продовжує падати. Найбільше наразі купують вживані Tesla та Nissan.

У лютому продажі електромобілів в Україні продемонстрували стрімке падіння. На облік поставили всього 1074 нових і вживаних електрокарів, повідомляє асоціація "Укравтопром".

BYD Sea Lion 06 — найпопулярніший новий електрокар в Україні Фото: autohome.com.cn

Порівняно з січнем попит на електромобілі в Україні впав на 63%, а порівняно з лютим 2025 року — на 76%. Основними причинами стали скасування пільг при розмитненні та тривалі відключення світла.

Із загальної кількості 1013 — легкові електрокари: 144 нових та 869 вживаних. Із 61 комерційних електромобілів усього 10 були новими.

У новому сегменті переважають китайські моделі, проте їх продажі стали мізерними.

Найпопулярніші нові електромобілі в Україні за лютий 2026 року:

BYD Sea Lion 06 — 16 проданих авто. Zeekr 001 — 13 од. BYD Leopard 3 — 13 од. Zeekr 7X — 11 од. Honda e:NP2 — 10 од. Volkswagen ID.UNYX — 8 од.

Серед вживаних електрокарів переважають моделі Tesla та Nissan.

Tesla Model Y лідирує у вживаному сегменті Фото: Tesla Motors

Топ 5 популярних електрокарів із пробігом в Україні за лютий 2026 року:

Tesla Model Y — 124 зареєстрованих авто. Tesla Model 3 — 117 од. Nissan Leaf — 114 од. Chevrolet Bolt — 59 од. Tesla Model S — 45 од.

Між іншим, в Україні у 2026 році знижується і попит на вживані автомобілі загалом.

