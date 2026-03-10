Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

В Україні обвалилися продажі електрокарів: які моделі досі купують (фото)

електромобілі зарядка
Попит на електромобілі в Україні різко впав | Фото: carscoops.com

Попит на електромобілі в Україні продовжує падати. Найбільше наразі купують вживані Tesla та Nissan.

У лютому продажі електромобілів в Україні продемонстрували стрімке падіння. На облік поставили всього 1074 нових і вживаних електрокарів, повідомляє асоціація "Укравтопром".

BYD Sea Lion 06
BYD Sea Lion 06 — найпопулярніший новий електрокар в Україні
Фото: autohome.com.cn

Порівняно з січнем попит на електромобілі в Україні впав на 63%, а порівняно з лютим 2025 року — на 76%. Основними причинами стали скасування пільг при розмитненні та тривалі відключення світла.

Опитування

Чи варто повернути пільгове розмитнення електромобілів, скасоване з 2026 року?

Опитування відкрите до

Із загальної кількості 1013 — легкові електрокари: 144 нових та 869 вживаних. Із 61 комерційних електромобілів усього 10 були новими.

У новому сегменті переважають китайські моделі, проте їх продажі стали мізерними.

Найпопулярніші нові електромобілі в Україні за лютий 2026 року:

  1. BYD Sea Lion 06 — 16 проданих авто.
  2. Zeekr 001 — 13 од.
  3. BYD Leopard 3 — 13 од.
  4. Zeekr 7X — 11 од.
  5. Honda e:NP2 — 10 од.
  6. Volkswagen ID.UNYX — 8 од.
Важливо
Маленьке економічне диво: як змінився авторинок України за роки повномасштабної війни
Маленьке економічне диво: як змінився авторинок України за роки повномасштабної війни

Серед вживаних електрокарів переважають моделі Tesla та Nissan.

Відео дня
Tesla Model Y
Tesla Model Y лідирує у вживаному сегменті
Фото: Tesla Motors

Топ 5 популярних електрокарів із пробігом в Україні за лютий 2026 року:

  1. Tesla Model Y — 124 зареєстрованих авто.
  2. Tesla Model 3 — 117 од.
  3. Nissan Leaf — 114 од.
  4. Chevrolet Bolt — 59 од.
  5. Tesla Model S — 45 од.

Між іншим, в Україні у 2026 році знижується і попит на вживані автомобілі загалом.

Також Фокус писав, що на український ринок вийшов флагманський електрокар Volvo.