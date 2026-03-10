В Україні обвалилися продажі електрокарів: які моделі досі купують (фото)
Попит на електромобілі в Україні продовжує падати. Найбільше наразі купують вживані Tesla та Nissan.
У лютому продажі електромобілів в Україні продемонстрували стрімке падіння. На облік поставили всього 1074 нових і вживаних електрокарів, повідомляє асоціація "Укравтопром".
Порівняно з січнем попит на електромобілі в Україні впав на 63%, а порівняно з лютим 2025 року — на 76%. Основними причинами стали скасування пільг при розмитненні та тривалі відключення світла.
Чи варто повернути пільгове розмитнення електромобілів, скасоване з 2026 року?
Із загальної кількості 1013 — легкові електрокари: 144 нових та 869 вживаних. Із 61 комерційних електромобілів усього 10 були новими.
У новому сегменті переважають китайські моделі, проте їх продажі стали мізерними.
Найпопулярніші нові електромобілі в Україні за лютий 2026 року:
- BYD Sea Lion 06 — 16 проданих авто.
- Zeekr 001 — 13 од.
- BYD Leopard 3 — 13 од.
- Zeekr 7X — 11 од.
- Honda e:NP2 — 10 од.
- Volkswagen ID.UNYX — 8 од.
Серед вживаних електрокарів переважають моделі Tesla та Nissan.
Топ 5 популярних електрокарів із пробігом в Україні за лютий 2026 року:
- Tesla Model Y — 124 зареєстрованих авто.
- Tesla Model 3 — 117 од.
- Nissan Leaf — 114 од.
- Chevrolet Bolt — 59 од.
- Tesla Model S — 45 од.
Між іншим, в Україні у 2026 році знижується і попит на вживані автомобілі загалом.
Також Фокус писав, що на український ринок вийшов флагманський електрокар Volvo.