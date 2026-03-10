В Украине обвалились продажи электрокаров: какие модели до сих пор покупают (фото)

Спрос на электромобили в Украине продолжает падать. Больше всего сейчас покупают подержанные Tesla и Nissan.

В феврале продажи электромобилей в Украине продемонстрировали стремительное падение. На учет поставили всего 1074 новых и подержанных электрокаров, сообщает ассоциация "Укравтопром".

BYD Sea Lion 06 — самый популярный новый электрокар в Украине Фото: autohome.com.cn

По сравнению с январем спрос на электромобили в Украине упал на 63%, а по сравнению с февралем 2025 года — на 76%. Основными причинами стали отмена льгот при растаможке и длительные отключения света.

Из общего количества 1013 — легковые электрокары: 144 новых и 869 бывших в употреблении. Из 61 коммерческих электромобилей всего 10 были новыми.

В новом сегменте преобладают китайские модели, однако их продажи стали мизерными.

Самые популярные новые электромобили в Украине за февраль 2026 года:

BYD Sea Lion 06 — 16 проданных авто. Zeekr 001 — 13 ед. BYD Leopard 3 — 13 ед. Zeekr 7X — 11 ед. Honda e:NP2 — 10 ед. Volkswagen ID.UNYX — 8 ед.

Среди подержанных электрокаров преобладают модели Tesla и Nissan.

Tesla Model Y лидирует в подержанном сегменте Фото: Tesla Motors

Топ 5 популярных электрокаров с пробегом в Украине за февраль 2026 года:

Tesla Model Y — 124 зарегистрированных авто. Tesla Model 3 — 117 ед. Nissan Leaf — 114 ед. Chevrolet Bolt — 59 ед. Tesla Model S — 45 ед.

Между прочим, в Украине в 2026 году снижается и спрос на подержанные автомобили в целом.

Также Фокус писал, что на украинский рынок вышел флагманский электрокар Volvo.