В Украине растет популярность гибридов: какие модели покупают чаще всего (фото)

Украинцы теряют интерес к электрокарам, однако покупают больше гибридов. Самыми популярными являются модели Toyota.

Продажи гибридов в Украине демонстрируют существенный рост. За февраль поставили на учет более 2,5 тыс. таких авто (модели HEV и PHEV), что на 7% больше, чем в январе и на 21% превышает показатель февраля 2025 года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

В подержанном сегменте лидирует Ford Escape Фото: Ford

В то время, как спрос на электромобили в Украине падает после отмены льгот при растаможке, гибриды, наоборот, становятся популярнее. Доля новых автомобилей в этом сегменте составляет 53%.

Опрос Нужно ли вернуть льготную растаможку электромобилей, отмененную с 2026 года? Опрос открыт до Да, нужно продолжить развитие "зеленого" транспорта в Украине Нет, льготы сокращают поступления в бюджет во время войны Вернуть льготы только для недорогих бюджетных моделей, нулевая растаможка электрических Porsche и Rolls-Royce - это перебор Голосувати

Наибольшим спросом пользуются гибриды Toyota. Самый популярный гибрид в Украине — Toyota RAV4. Чаще всего украинцы выбирают бензоэлектрические кроссоверы.

Топ 3 самых популярных новых гибридов в Украине за февраль 2026 года:

Toyota RAV4 — 368 проданных авто. Nissan X-Trail — 67 ед. Nissan Qashqai — 60 ед.

Важно

Маленькое экономическое чудо: как изменился авторынок Украины за годы полномасштабной войны

Самые популярные гибриды с пробегом в Украине:

Ford Escape — 64 зарегистрированных авто. Toyota Prius — 62 ед. Kia Niro — 60 ед.

Ранее Фокус сообщал, что на европейский рынок выйдет гибридный семейный кроссовер Volvo с расходом 5,8 л на 100 км.

Відео дня

Также мы писали, что в Украине снижается спрос на подержанные автомобили.