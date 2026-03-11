В Украине растет популярность гибридов: какие модели покупают чаще всего (фото)
Украинцы теряют интерес к электрокарам, однако покупают больше гибридов. Самыми популярными являются модели Toyota.
Продажи гибридов в Украине демонстрируют существенный рост. За февраль поставили на учет более 2,5 тыс. таких авто (модели HEV и PHEV), что на 7% больше, чем в январе и на 21% превышает показатель февраля 2025 года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
В то время, как спрос на электромобили в Украине падает после отмены льгот при растаможке, гибриды, наоборот, становятся популярнее. Доля новых автомобилей в этом сегменте составляет 53%.

Наибольшим спросом пользуются гибриды Toyota. Самый популярный гибрид в Украине — Toyota RAV4. Чаще всего украинцы выбирают бензоэлектрические кроссоверы.
Топ 3 самых популярных новых гибридов в Украине за февраль 2026 года:
- Toyota RAV4 — 368 проданных авто.
- Nissan X-Trail — 67 ед.
- Nissan Qashqai — 60 ед.
Самые популярные гибриды с пробегом в Украине:
- Ford Escape — 64 зарегистрированных авто.
- Toyota Prius — 62 ед.
- Kia Niro — 60 ед.
