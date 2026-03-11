Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

В Украине растет популярность гибридов: какие модели покупают чаще всего (фото)

Toyota RAV4
Toyota RAV4 — самый популярный гибрид в Украине | Фото: Toyota

Украинцы теряют интерес к электрокарам, однако покупают больше гибридов. Самыми популярными являются модели Toyota.

Продажи гибридов в Украине демонстрируют существенный рост. За февраль поставили на учет более 2,5 тыс. таких авто (модели HEV и PHEV), что на 7% больше, чем в январе и на 21% превышает показатель февраля 2025 года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Ford Escape
В подержанном сегменте лидирует Ford Escape
Фото: Ford

В то время, как спрос на электромобили в Украине падает после отмены льгот при растаможке, гибриды, наоборот, становятся популярнее. Доля новых автомобилей в этом сегменте составляет 53%.

Опрос

Нужно ли вернуть льготную растаможку электромобилей, отмененную с 2026 года?

Опрос открыт до

Наибольшим спросом пользуются гибриды Toyota. Самый популярный гибрид в Украине — Toyota RAV4. Чаще всего украинцы выбирают бензоэлектрические кроссоверы.

Топ 3 самых популярных новых гибридов в Украине за февраль 2026 года:

  1. Toyota RAV4 — 368 проданных авто.
  2. Nissan X-Trail — 67 ед.
  3. Nissan Qashqai — 60 ед.
Важно
Маленькое экономическое чудо: как изменился авторынок Украины за годы полномасштабной войны
Маленькое экономическое чудо: как изменился авторынок Украины за годы полномасштабной войны

Самые популярные гибриды с пробегом в Украине:

  1. Ford Escape — 64 зарегистрированных авто.
  2. Toyota Prius — 62 ед.
  3. Kia Niro — 60 ед.

Ранее Фокус сообщал, что на европейский рынок выйдет гибридный семейный кроссовер Volvo с расходом 5,8 л на 100 км.

Відео дня

Также мы писали, что в Украине снижается спрос на подержанные автомобили.