После новостей о перемирии на Ближнем Востоке нефть подешевела. Поэтому некоторые сети АЗС уже начали снижать цены на дизель.

В Украине сохраняется нестабильная ситуация на рынке топлива, ведь цены на бензин и дизель реагируют на события связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. После заключения договоренностей о прекращении огня котировки нефти пошли вниз, однако украинские АЗС пока что реагируют на это неравномерно. Фокус рассказывает, какой может быть стоимость дизеля и бензина 9 апреля.

Цены на топливо 9 апреля

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что удешевление нефти должно повлиять на украинский рынок. По ее словам, государственная сеть "Укрнафта" первой начала корректировать ценники в сторону снижения. 9 апреля оператор может осуществлять продажу топлива по таким ценам:

бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л (-1,00);

дизельное топливо Energy — 90,90 грн/л (-1,00);

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

В правительстве ожидают, что при условии сохранения текущей динамики падения цен на нефть, снижение стоимости топлива станет более ощутимым.

"Рынок должен справедливо реагировать на изменение ценовой конъюнктуры", — заявила Свириденко.

Некоторые АЗС начали снижать стоимость дизеля

Хотя утром 8 апреля некоторые частные операторы резко повысили цены на дизель — местами до 96 грн/л, после падения стоимости нефти они начали постепенно их снижать. Ориентировочная стоимость топлива на 9 апреля может выглядеть следующим образом:

WOG:

бензин А-95 — 77,00 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,00 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,00 грн/л;

дизельное топливо — 93,00 грн/л (-1,00);

дизельное топливо Mustang+ — 96,00 грн/л (-1,00);

автомобильный газ — 49,99 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;

дизельное топливо — 91,90 грн/л (-1,00);

дизельное топливо Pulls — 95,90 грн/л (-1,00);

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 83,90 грн/л;

бензин upg95 — 77,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

дизельное топливо Euro — 90,90 грн/л (-1,10);

дизель upg — 93,90 грн/л (-1,10);

газ — 49,00 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 79,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 62,99 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л (-1,00);

дизельное топливо PRO — 92,90 грн/л (-1,00);

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 80,99 грн/л;

бензин А-95 — 76,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 86,99 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 95,99 грн/л (+1,00);

дизельное топливо NANO — 92,99 грн/л (+1,00).

Подешевеет ли топливо в Украине — прогноз экспертов

Несмотря на снижение мировых цен на нефть после договоренностей о прекращении огня в Иране, быстрого удешевления топлива в Украине ожидать не стоит. Эксперты отметили, что реакция АЗС будет постепенной и будет зависеть от стабильности новых котировок.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн считает, что завершение боевых действий является позитивным сигналом для рынка. По его словам, этого достаточно, чтобы цены как минимум прекратили рост и зафиксировались на текущем уровне.

Бензин, дизель или электро: какие авто дешевле в эксплуатации в Украине в 2026 году

В то же время он напомнил, что колебания стоимости топлива наблюдались и в марте. Дальнейшая же динамика будет зависеть от изменений на мировом рынке нефти и нефтепродуктов.

Аналитик "Нефтерынка" Александр Сиренко прогнозирует прекращение роста цен на топливо, но предостерег: существенного удешевления сразу не будет. По его словам, для этого нужно, чтобы низкие цены на нефть продержались хотя бы несколько дней.

Ранее Фокус писал, что украинцы могут воспользоваться "топливным" кэшбэком и вернуть часть денег, потраченных на заправку авто.