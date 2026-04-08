Снижение цен на нефть в мире: как изменится стоимость топлива в Украине

После заключения договора о прекращении огня в Иране мировые цены на нефть несколько снизились. В то же время в Украине лишь часть игроков рынка топлива отреагировали и начали снижать цены.

Эксперты предупреждают, что вряд ли произойдет мгновенное понижение цен до уровня, который был до начала войны в Иране. Об этом сообщило издание "Telegraf", которое пообщалось с экспертами.

По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, завершение боевых действий — это хороший сигнал, которого должно хватить, чтобы цены прекратили расти и зафиксировались на текущем уровне.

В то же время он предупредил, что определенные колебания цен происходили и в марте. Однако дальнейшую динамику цен будут определять изменения цен на нефтепродукты на нефть.

Зато аналитик "Нефтерынка" Александр Сиренко предупреждает, что рост стоимости топлива пока прекратится. Однако снижение цен может быть недостаточно быстро, как этого может хотеться.

"Надо пару дней, чтобы котировки побыли низкими", — заявил он.

В то же время 8 апреля цены на украинских заправках выросли на 1-2 грн за литр. По словам эксперта, это произошло еще в полночь, до новости о заключении договоренностей о прекращении огня.

В то же время на заправках сети "Укрнафта" цена на дизель упала на 1 грн на литре, а на UPG — 2 грн/л.

Зато бензин дорожал точечно: на заправках "Укрнафта" и KLO. А95 подорожал по сравнению с 7 апреля:

Укрнафта: с 73,40 до 73,99 (+0,59 грн);

KLO: с 73,69 до 75,09 (+1,40 грн).

В правительстве ожидают снижения цен на топливо

Премьер-министр Украины Юлия Свиреднко отметила, что сейчас в мире фиксируется снижение котировок на основных биржах, что должно непосредственно влиять на цены на топливо в Украине.

Так, она сообщила, что "Укрнафта" уже начала снижение цен, и в будущем можно рассчитывать на большее удешевление топлива.

"Ожидаем аналогичной реакции от других участников рынка. Рынок должен справедливо реагировать на изменение ценовой конъюнктуры. Ситуация с наличием топлива — стабильная. В марте обеспечены рекордные за последние 5 лет объемы поставок. Аналогичная динамика будет сохранена и в апреле", — отметила.

Напомним, что после заявления президента США Дональда Трампа о том, что его страна согласилась на двухнедельное прекращение огня с Ираном, рынок нефти активно отреагировал — цены опустились ниже 100 долларов за баррель.

До решения о прекращении огня между Ираном и США сообщалось о существенном росте цен на нефть в мире. В частности, это привело к рекордному с 2013 года росту цен на нефть из России.