Последствие договора Ирана и США: мировые цены на нефть резко упали

После заявления президента США Дональда Трампа о том, что его страна согласилась на двухнедельное прекращение огня с Ираном, рынок нефти активно отреагировал — цены опустились ниже 100 долларов за баррель.

Ключевым условием прекращения огня для Трампа было полное открытие Тегераном Ормузского пролива. Об этом пишет Axios.

Через Ормузский пролив проходит около 25% мирового рынка нефти.

После достижения договоренности о прекращении огня цена фьючерсов на нефть марки Brent упала примерно на 16% до 93 долларов за баррель. Но она все еще значительно цену в 73 доллара, которая была непосредственно перед началом войны в конце февраля. Цена на американскую нефть WTI снизилась примерно на 19% до примерно 92 долларов за баррель.

В то же время пока неизвестно, насколько безопасным является прохождение Ормузского пролива. Кроме того, после перекрытия экспортных маршрутов была сокращена добыча нефти.

Согласно статистическому управлению Министерства энергетики, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Катар и Бахрейн вместе снизили добычу сырой нефти на 7,5 миллиона баррелей в день в марте, в апреле этот показатель был выше.

В другом материале Axios отмечается, что меры по восстановлению доверия к возможности безопасной нефти будут ключевыми для возобновления поставок.

При этом для экспорта надо будет восстановить страхование танкеров, а для этого нужно понять конкретные условия, которые может выдвинуть Иран, ведь пока они остаются непонятными.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что безопасный проезд в течение следующих двух недель "будет возможен благодаря координации с Вооруженными силами Ирана и с должным учетом технических ограничений".

По оценкам, повторный запуск добычи нефти на закрытых объектах может занять недели и месяцы.

Кроме того, во время активной фазы войны было повреждено несколько нефтяных и нефтеперерабатывающих объектов в странах-производителях. Эксперты считают, что понадобится от трех до шести месяцев, чтобы полностью достичь довоенного уровня регионального производства и переработки.

Что касается природного газа, то полное восстановление инфраструктуры экспорта сжиженного природного газа в Катаре может занять годы.

В то же время цены на нефть, вероятно, будут оставаться выше довоенного уровня в течение нескольких месяцев, но риск роста с этого момента ограничен, убеждены аналитики.

"Несколько азиатских стран, которые особенно зависят от Ормузского пролива для поставок нефти и газа, были вынуждены принять экстренные меры по экономии топлива. Даже если возобновятся поставки, новые поставки доставят их на расстояние от нескольких дней до нескольких недель", — отмечается в материале.

До решения о прекращении огня между Ираном и США сообщалось о существенном росте цен на нефть в мире. В частности, это привело к рекордному с 2013 года росту цен на нефть из России.

Ранее Фокус рассказывал, что США рассматривают возможность взять Харг под свой контроль, чтобы заставить Иран разблокировать движение судов по Ормузскому проливу.

Известно, что этот остров расположен в Персидском заливе и является основным центром экспорта нефти Ирана, причем 90% его сырой нефти предназначено для Китая.

7 апреля США и Израиль нанесли несколько ударов по иранскому острову Харк, где расположена инфраструктура для экспорта нефти.