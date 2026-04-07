Российская нефть продается за рекордную с 2013 года цену, — Bloomberg

В результате войны США против Ирана и перекрытия Ормузского пролива существенно выросли цены на нефть в мире. Это привело к рекордному с 2013 года росту цен на нефть из России.

Так, в российском порту Приморск нефть марки Urals продавалась по 116,05 доллара за баррель. Приморск является крупнейшим экспортным объектом российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

При этом в стоимость нефти не включена доставка. В российском бюджете на 2026 год заложена средняя цена на нефть — 59 долларов за баррель.

Благодаря этому россияне имеют больше денег на финансирование войны, отмечают в издании.

При этом в черноморском порту Новороссийск цена на нефть Urals в четверг 2 апреля достигла 114,45 доллара за баррель.

В то же время это является самым высоким показателем цены за российскую нефть с февраля 2013 года.

"Способность Москвы воспользоваться преимуществами мирового роста цен на нефть подрывается украинскими атаками на инфраструктуру экспорта нефти и нефтеперерабатывающие заводы. Киев усилил удары по морским портам, в частности на побережье Балтийского моря, откуда отгружается около 40% российской непереработанной нефти, что приводит к перебоям с загрузкой и ограничению доходов Москвы от экспорта сырьевых товаров", — отмечают в издании.

Напомним, 30 марта стало известно о последствиях ударов дронов по порту Усть-Луги: медиа сообщили, работают ли нефтяные терминалы и что произошло с резервуарами с керосином.

Также появились фото повреждений этого важного порта в Ленинградской области. 7 апреля украинские дроны снова атаковали порт Усть-Луги, где только возобновили отгрузку нефти.

6 апреля в Новороссийске был атакован местный порт, который Россия использует для экспорта нефти. Пока украинское командование не подтверждало атаку. В то же время в результате атаки беспилотников в порту города возник пожар.

Также украинские военные в ночь на 5 апреля нанесли удары по порту Приморск и НПЗ в Кстово "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

По оценкам руководителя кафедры энергетики и климата Киевской школы экономики Бориса Додонова, пять атак на Приморск и Усть-Лугу стоили Кремлю примерно в 970 миллионов долларов потерянной прибыли за неделю до 20 марта.