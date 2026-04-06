Ключевой для экспорта нефти РФ: в Новороссийске дроны атаковали порт, вспыхнул пожар (видео)

В Новороссийске был атакован местный порт, который Россия использует для экспорта нефти. Пока украинское командование не подтверждало атаку.

В то же время в результате атаки беспилотников в порту города возник пожар. Видео публикует канал "Exilenova+".

OSINT-аналитики проекта "Киберборошно" оперативно проанализировали последствия атаки. Так, наибольшие повреждения получил причал №1, где после попадания произошел вылив нефти и масштабный пожар.

Был атакован причал №2, а также узлы СИКН и запорная арматура трубопроводной системы, которые контролируют работу нефтеналивных причалов — узловая инфраструктура, обеспечивающая коммерческий учет и распределение потоков нефти между причалами.

"Повреждение одновременно двух основных причалов и узлов СИКН означает фактическую остановку отгрузки. Экономический эффект атаки — прямое сокращение валютных поступлений от нефтяного экспорта, который является одним из основных источников финансирования российской военной машины. Каждый день простоя терминала — это недополученные миллионы долларов от продажи нефти", — пояснили аналитики.

Советник министра обороны Сергей Стерненко, который также опубликовал кадры, отмечает важность этого порта для российского экспорта.

"Новороссийск является одним из главных морских экспортных хабов российской нефти — через него россия отгружает до 20% от всех объемов. Также в городе в результате работы ПВО горела многоэтажка. В аэропорту Краснодара отменили более 180 авиарейсов", — сообщил он.

В Новороссийске, по словам губернатора, было зафиксировано попадание в жилой дом. Всего, по данным местных властей, там известно о восьми раненых, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ранее Фокус сообщал, что украинские военные в ночь на 5 апреля нанесли удары по порту Приморск и НПЗ в Кстово "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Напомним, 4 апреля командующий СБС ВСУ Роберт Бровди сообщил, что украинские дроны уничтожили в России две базы "Шахедов".

Также в ночь на 4 апреля в российском Тольятти беспилотники поразили сразу два крупных химических предприятия.