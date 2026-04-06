Ключовий для експорту нафти РФ: у Новоросійську дрони атакували порт, спалахнула пожежа (відео)

У Новоросійську було атаковано місцевий порт, який Росія використовує для експорту нафти. Наразі українське командування не підтверджувало атаку.

Водночас внаслідок атаки безпілотників у порту міста виникла пожежа. Відео публікує канал "Exilenova+".

OSINT-аналітики проєкту "Кіберборошно" оперативно проаналізували наслідки атаки. Так, найбільших пошкоджень зазнав причал №1, де після влучання стався вилив нафти та масштабна пожежа.

Було атаковано причал №2, а також вузли СИКН та запірну арматуру трубопровідної системи, які контролюють роботу нафтоналивних причалів — вузлова інфраструктура, що забезпечує комерційний облік і розподіл потоків нафти між причалами.

"Пошкодження одночасно двох основних причалів і вузлів СИКН означає фактичну зупинку відвантаження. Економічний ефект атаки — пряме скорочення валютних надходжень від нафтового експорту, який є одним з основних джерел фінансування російської воєнної машини. Кожен день простою терміналу — це недоотримані мільйони доларів від продажу нафти", — пояснили аналітики.

Радник міністра оборони Сергій Стерненко, який також опублікував кадри, відзначає важливість цього порту для російського експорту.

"Новоросійськ є одним із головних морських експортних хабів російської нафти — через нього росія відвантажує до 20% від усіх обʼємів. Також у місті внаслідок роботи ППО палала багатоповерхівка. В аеропорту Краснодара скасували понад 180 авіаерейсів", — повідомив він.

У Новоросійську, за словами губернатора, було зафіксоване влучання в житловий будинок. Загалом, за даними місцевої влади, там відомо про вісьмох поранених, повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв.

Раніше Фокус повідомляв, що українські військові в ніч на 5 квітня завдали ударів по порту Приморськ та НПЗ у Кстово "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Нагадаємо, 4 квітня командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді повідомив, що українські дрони знищили у Росії дві бази "Шахедів".

Також у ніч на 4 квітня у російському Тольятті безпілотники уразили одразу два великі хімічні підприємства.