Миллиард долларов сгорел за неделю: украинские дроны уничтожают нефтяные доходы Кремля, — СМИ

Украинские дроны, которые регулярно атакуют РФ, находят дыры в их системе ПВО и не позволяют Кремлю безумно богатеть от роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке, пишут журналисты.

Несмотря на то, что доходы Москвы остаются высокими, потому что нефть марки Brent продается на рынке выше 100 долларов за баррель, атаки на два основных экспортных пункта России в Балтийском море могут разрушить планы Кремля относительно заработков на нефти. Об этом пишет Financial Times

По мнению, руководителя кафедры энергетики и климата Киевской школы экономики Бориса Додонова, пять атак на Приморск и Усть-Лугу стоили Кремлю примерно в 970 миллионов долларов потерянной прибыли за неделю до 20 марта.

Известно, что на Приморск и Усть-Лугу приходится более 40 процентов мощностей РФ по морскому экспорту сырой нефти. По информации западного представителя служб безопасности, в результате атак украинских дронов только в Приморске сгорело нефти на сумму 200 миллионов долларов.

Відео дня

Аналитик Seala AI Владимир Никитин считает, что нагрузка на терминалы может восстановиться в течение нескольких дней, но восстановление сгоревших резервуаров может занять месяцы. Зато ремонт технологических линий на терминале "Новатэк" в Усть-Луге может занять больше месяца.

Российский губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что ситуация в районе, где расположены объекты "остается сложной", а также что "нет прогнозов по снижению интенсивности" "беспрецедентных атак вражеских БПЛА".

Украина опережает РФ в индустрии беспилотников

Один из собеседников, который близок к российскому министерству обороны, рассказал СМИ, что недавние атаки украинских дронов доказали, что украинская индустрия беспилотников дальнего действия опережает российскую, несмотря на постоянные авиаудары России по украинским производителям беспилотников.

"Если Украина может регулярно запускать крылатые и баллистические ракеты, то российская сторона пострадает еще сильнее", — сказал собеседник журналистов.

Несмотря на то, что в России разработали многоуровневую систему обороны, которая включает радиоэлектронное подавление, физические барьеры и подразделения резервистов. Но всего этого оказалось недостаточно, чтобы противостоять украинским беспилотникам.

Крупнейший гигант, экспортирующий нефть "Роснефть" имеет свои системы радиоэлектронной борьбы для поражения дистанционно управляемых дронов, летающих на высоте не менее 35 метров.

"Однако, согласно отчету украинской частной разведывательной компании Dallas, эти средства практически бесполезны против новейших моделей украинских беспилотников, летающих по запрограммированным координатам без радиосвязи", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в ноябре 2025 года глава Кремля Путин подписал закон, позволяющий развертывание резервистов для защиты "критически важных" объектов от беспилотников. Но один из высокопоставленных российских бизнесменов скептически прокомментировал эту инициативу.

"Какая польза от резервистов с рогатками? Нам пришлось установить вышки на всех наших заводах и натянуть между ними сетку... Мы все купили за собственные деньги. Москва нам ничего не дала", — сказал он Financial Times, добавив, что потратил на эти мероприятия не менее 1,5 млрд рублей (19,1 млн долларов).

Взрывы в России: что известно

6 апреля в Новороссийске был атакован местный порт, который Россия использует для экспорта нефти. Пока украинское командование не подтверждало атаку. В то же время в результате атаки беспилотников в порту города возник пожар.

Также украинские военные в ночь на 5 апреля нанесли удары по порту Приморск и НПЗ в Кстово "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

А 4 апреля командующий СБС ВСУ Роберт Бровди сообщил, что украинские дроны уничтожили в России две базы "Шахедов".