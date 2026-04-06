Мільярд доларів згорів за тиждень: українські дрони знищують нафтові доходи Кремля, — ЗМІ

Українські дрони, які регулярно атакують РФ, знаходять дири у їх системі ППО і не дозволяють Кремлю шалено багатіти від зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході, пишуть журналісти.

Попри те, що доходи Москви лишаються високими, бо нафта марки Brent продається на ринку вище 100 доларів за барель, атаки на два основні експортні пункти Росії в Балтійському морі можуть зруйнувати плани Кремля щодо заробітків на нафті. Про це пише Financial Times

На думку, керівника кафедри енергетики та клімату Київської школи економіки Бориса Додонова, п'ять атак на Приморськ та Усть-Лугу вартували Кремлю приблизно в 970 мільйонів доларів втраченого прибутку за тиждень до 20 березня.

Відомо, що на Приморськ і Усть-Лугу припадає понад 40 відсотків потужностей РФ з морського експорту сирої нафти. За інформацією західного представника служб безпеки, в результаті атак українських дронів тільки в Приморську згоріло нафти на суму 200 мільйонів доларів.

Відео дня

Аналітик Seala AI Володимир Нікітін вважає, що навантаження на термінали може відновитися протягом декількох днів, але відновлення згорілих резервуарів може зайняти місяці. Натомість ремонт технологічних ліній на терміналі "Новатек" в Усть-Лузі може зайняти більше місяця.

Російський губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що ситуація в районі, де розташовані об'єкти "залишається складною", а також що "немає прогнозів щодо зниження інтенсивності" "безпрецедентних атак ворожих БПЛА".

Україна випереджає РФ в індустрії безпілотників

Один із співрозмовників, який близький до російського міністерства оборони, розповів ЗМІ, що нещодавні атаки українських дронів довели, що українська індустрія безпілотників дальньої дії випереджає російську, незважаючи на постійні авіаудари Росії по українських виробниках безпілотників.

"Якщо Україна може регулярно запускати крилаті та балістичні ракети, то російська сторона постраждає ще сильніше", — сказав співрозмовник журналістів.

Попри те, що у Росії розробили багаторівневу систему оборони, яка включає радіоелектронне придушення, фізичні бар'єри та підрозділи резервістів. Але усього цього виявилося недостатньо, щоб протистояти українським безпілотникам.

Найбільший гігант, що експортує нафту "Роснефть" має свої системи радіоелектронної боротьби для ураження дистанційно керованих дронів, що літають на висоті не менше 35 метрів.

"Однак, згідно зі звітом української приватної розвідувальної компанії Dallas, ці засоби практично марні проти новітніх моделей українських безпілотників, що літають за запрограмованими координатами без радіозв’язку", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у листопаді 2025 року очільник Кремля Путін підписав закон, що дозволяє розгортання резервістів для захисту "критично важливих" об’єктів від безпілотників. Але один із високопоставлених російських бізнесменів скептично прокоментував цю ініціативу.

"Яка користь від резервістів з рогатками?.. Нам довелося встановити вежі на всіх наших заводах і натягнути між ними сітку… Ми все купили за власні гроші. Москва нам нічого не дала", – сказав він Financial Times, додавши, що витратив на ці заходи не менше 1,5 млрд рублів (19,1 млн доларів).

Вибухи в Росії: що відомо

6 квітня у Новоросійську було атаковано місцевий порт, який Росія використовує для експорту нафти. Наразі українське командування не підтверджувало атаку. Водночас внаслідок атаки безпілотників у порту міста виникла пожежа.

Також українські військові в ніч на 5 квітня завдали ударів по порту Приморськ та НПЗ у Кстово "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

А 4 квітня командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді повідомив, що українські дрони знищили у Росії дві бази "Шахедів".