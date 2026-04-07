Російська нафта продається за рекордну з 2013 року ціну, — Bloomberg

Внаслідок війни США проти Ірану та перекриття Ормузької протоки суттєво зросли ціни на нафту у світі. Це призвело до рекордного з 2013 року зростання цін на нафту з Росії.

Так, у російському порту Приморськ нафта марки Urals продавалася за 116,05 долара за барель. Приморськ є найбільшим експортним об'єктом російської нафти. Про це повідомляє Bloomberg.

При цьому у вартість нафти не включена доставка. У російському бюджеті на 2026 рік закладена середня ціна на нафту — 59 доларів за барель.

Завдяки цьому росіяни мають більше грошей на фінансуання війни, віднзачають у виданні.

При цьому у чорноморському порту Новоросійськ ціна на нафту Urals у четвер 2 квітня досягла 114,45 долара за барель.

Водночас це є найвищим показником ціни за російську нафту з лютого 2013 року.

"Здатність Москви скористатися перевагами світового зростання цін на нафту підривається українськими атаками на інфраструктуру експорту нафти та нафтопереробні заводи. Київ посилив удари по морських портах, зокрема на узбережжі Балтійського моря, звідки відвантажується близько 40% російської непереробленої нафти, що призводить до перебоїв із завантаженням та обмеження доходів Москви від експорту сировинних товарів", — зазначають у виданні.

Нагадаємо, 30 березня стало відомо про наслідки ударів дронів по порту Усть-Луги: медіа повідомили, чи працюють нафтові термінали і що сталося з резервуарами з гасом.

Також з'явилися фото пошкоджень цього важливого порту в Ленінградській області. 7 квітня українські дрони знову атакували порт Усть-Луги, де тільки відновили відвантажування нафти.

6 квітня у Новоросійську було атаковано місцевий порт, який Росія використовує для експорту нафти. Наразі українське командування не підтверджувало атаку. Водночас внаслідок атаки безпілотників у порту міста виникла пожежа.

Також українські військові в ніч на 5 квітня завдали ударів по порту Приморськ та НПЗ у Кстово "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

За оцінками керівника кафедри енергетики та клімату Київської школи економіки Бориса Додонова, п'ять атак на Приморськ та Усть-Лугу вартували Кремлю приблизно в 970 мільйонів доларів втраченого прибутку за тиждень до 20 березня.