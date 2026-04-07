Тільки почав перекачування нафти: дрони знову атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області

Безпілотники знову атакували Ленінградську область. Губернатор Олександр Дрозденко повідомив, що сили ППО збили над регіоном 22 дрони. Але в соцмережі з'явилося відео пожежі в порту.

Видання Bloomberg тільки п'ятого квітня повідомляло, що порт Усть-Луга днями відновив навантаження нафти після кількох днів перебоїв у роботі. Дрони активно атакують ключовий для експорту порт Усть-Луга з 25 березня 2026 року. Відомо, що внаслідок ударів було пошкоджено три нафтові танкери, кілька резервуарів із паливом, причали та інфраструктуру "Новатека". Фокус зібрав усе, що відомо про нову атаку на російський порт Усть-Луга.

Моніторингові канали Supernova+ і Exilenova+ повідомили, що порт Усть-Луга було атаковано з п'ятої ранку. Генштаб ЗСУ атаку поки не коментував.

При цьому Міноборони РФ відзвітувало про 45 збитих українських безпілотників у ніч на сьоме квітня.

А губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що було збито щонайменше 22 безпілотники. Про наслідки атак він не повідомив.

Раніше повідомлялося, що п'ять атак на Приморськ і Усть-Лугу з початку минулого тижня коштували російським експортерам енергоресурсів близько 970 млн доларів доходів за тиждень до 29 березня.

На Приморськ і Усть-Лугу припадає понад 40% російських потужностей з морського експорту сирої нафти. За даними представника західної служби безпеки, тільки в Приморську внаслідок атак згоріло нафти на суму 200 мільйонів доларів. Нафтотрейдери зазначили, що глобальні наслідки найяскравіше проявилися на ринку нафти — нафтохімічного продукту, який використовується як сировина для виробництва пластмас. Згідно з даними Argus, від початку війни ціни на нафту в Азії зросли вдвічі.

Усть-Луга постачає близько 8% світового обсягу нафти. За даними Argus, після атак в останній тиждень березня експорт цього продукту скоротився приблизно на 70%.

Також атаковано порт у Новоросійську, там виникла сильна пожежа. Крім того, атаці піддався завод АТ "Міндобрива" — велике хімічне підприємство.

