Наслідок договору Ірану та США: світові ціни на нафту різко впали

Після заяви президента США Дональда Трампа про те, що його країна погодилася на двотижневе припинення вогню з Іраном, ринок нафти активно відреагував — ціни опустилися нижче 100 доларів за барель.

Ключовою умовою припиненню вогню для Трампа було повне відкриття Тегераном Ормузької протоки. Про це пише Axios.

Через Ормузьку протоку проходить близько 25% світового ринку нафти.

Після досягнення домовленості про припинення вогню ціна ф'ючерсів на нафту марки Brent впала приблизно на 16% до 93 доларів за барель. Але вона все ще значно ціну в 73 долари, яка була безпосередньо перед початком війни наприкінці лютого. Ціна на американську нафту WTI знизилася приблизно на 19% до приблизно 92 доларів за барель.

Водночас наразі невідомо, наскільки безпечним є проходження Ормузької протоки. Крім того, після перекриття експортних маршрутів було скорочено видобуток нафти.

Згідно зі статистичним управлінням Міністерства енергетики, Ірак, Саудівська Аравія, Кувейт, ОАЕ, Катар та Бахрейн разом знизили видобуток сирої нафти на 7,5 мільйона барелів на день у березні, у квітні цей показник був вищим.

В іншому матеріалі Axios відзначається, що заходи щодо відновлення довіри до можливості безпечного нафти будуть ключовими для відновлення поставок.

При цьому для експорту треба буде відновити страхування танкерів, а для цього потрібно зрозуміти конкретні умови, які може висунути Іран, адже наразі вони залишаються незрозумілими.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив , що безпечний проїзд протягом наступних двох тижнів "буде можливий завдяки координації зі Збройними силами Ірану та з належним урахуванням технічних обмежень".

За оцінками, повторний запуск видобутку нафти на закритих об'єктах може тривати тижні та місяці.

Крім того, під час активної фази війни було пошкоджено кілька нафтових та нафтопереробних об'єктів у країнах-виробниках. Експерти вважають, що знадобиться від трьох до шести місяців, щоб повністю досягти довоєнного рівня регіонального виробництва та переробки.

Що стосується природного газу, то повне відновлення інфраструктури експорту зрідженого природного газу в Катарі може зайняти роки.

Водночас ціни на нафту, ймовірно, залишатимуться вищими за довоєнний рівень протягом кількох місяців, але ризик зростання з цього моменту обмежений, переконані аналітики.

"Кілька азійських країн, які особливо залежать від Ормузької протоки для постачання нафти та газу, були змушені вжити екстрених заходів щодо економії палива. Навіть якщо відновляться поставки, нові поставки доставлять їх на відстань від кількох днів до кількох тижнів", — зазначається у матеріалі.

До рішення про припинення вогню між Іраном та США повідомлялося про суттєве зростання цін на нафту у світі. Зокрема, це призвело до рекордного з 2013 року зростання цін на нафту з Росії.

Раніше Фокус розповідав, що США розглядають можливість взяти Харг під свій контроль, щоб змусити Іран розблокувати рух суден по Ормузькій протоці.

Відомо, що цей острів розташований у Перській затоці і є основним центром експорту нафти Ірану, причому 90% його сирої нафти призначено для Китаю.

7 квітня США та Ізраїль завдали кількох ударів по іранському острову Харк, де розташована інфраструктура для експорту нафти.