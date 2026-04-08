Зниження цін на нафту в світі: як зміниться вартість пального в Україні

Після укладання договору про припинення вогню в Ірані світові ціни на нафту дещо знизилися. Водночас в Україні лише частина гравців ринку пального відреагували та почали знижувати ціни.

Експерти попереджають, що навряд відбудеться миттєвє пониження цін до рівня, який був до початку війни в Ірані. Про це повідомило видання "Telegraf", яке поспілкувалося з експертами.

За словами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, завершення бойових дій — це гарний сигнал, якого має вистачити, аби ціни припинили зростати та зафіксувались на поточному рівні.

Водночас він попередив, що певні коливання цін відбувалися і в березні. Однак подальшу динаміку цін визначатимуть зміни цін на нафтопродукти на нафту.

Натомість аналітик "Нафторинку" Олександр Сіренко попереджає, що зростання вартості пального наразі припиниться. Однак зниження цін може бути недостатньо швидко, як цього може хотітися.

"Треба пару днів, щоб котирування побули низькими", — заявив він.

Водночас 8 квітня ціни на українських заправках виросли на 1-2 грн за літр. За словами експерта, це сталося ще опівночі, до новини про укладання домовленостей про припинення вогню.

Водночас на заправках мережі "Укрнафта" ціна на дизель впала на 1 грн на літрі, а на UPG — 2 грн/л.

Натомість бензин дорожчав точково: на заправках "Укрнафта" і KLO. А95 подорожчав у порівнянні з 7 квітня:

Укрнафта: з 73,40 до 73,99 (+0,59 грн);

KLO: з 73,69 до 75,09 (+1,40 грн).

В уряді очікують зниження цін на пальне

Прем'єр-міністерка України Юлія Свиреднко наголосила, що наразі у світі фіксується зниження котирувань на основних біржах, що має безпосередньо впливати на ціни на пальне в Україні.

Так, вона повідомила, що "Укрнафта" вже розпочала зниження цін, і в майбутньому можно розраховувати на більше здешевшення пального.

"Очікуємо аналогічної реакції від інших учасників ринку. Ринок має справедливо реагувати на зміну цінової кон’юнктури. Ситуація з наявністю палива — стабільна. У березні забезпечено рекордні за останні 5 років обсяги постачання. Аналогічна динаміка буде збережена і у квітні", — зазначила.

Нагадаємо, що після заяви президента США Дональда Трампа про те, що його країна погодилася на двотижневе припинення вогню з Іраном, ринок нафти активно відреагував — ціни опустилися нижче 100 доларів за барель.

До рішення про припинення вогню між Іраном та США повідомлялося про суттєве зростання цін на нафту у світі. Зокрема, це призвело до рекордного з 2013 року зростання цін на нафту з Росії.