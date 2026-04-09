"Ми не залишимося без дизеля": Зеленський відповів, які резерви пального має Україна (відео)

Україна забезпечена пальним і має домовленості про резервні постачання на випадок глобального дефіциту. Водночас ключовим фактором стабільності ринку залишаються міжнародна безпекова ситуація та безперебійність логістичних маршрутів.

Як пише видання "Новини Live", президент України Володимир Зеленський повідомив, що держава вже має домовленості з низкою країн Близького Сходу щодо формування резервних обсягів пального щонайменше на рік уперед.

За словами глави держави, наразі у світі фактично відсутні альтернативи таким масштабним постачанням енергоресурсів, однак Україні вдалося забезпечити додаткові гарантії на випадок можливого дефіциту. Йдеться про резерви, які можуть бути використані у кризових умовах, зокрема при порушенні глобальних ланцюгів постачання.

Крім того, президент наголосив, що ціни на пальне формуватимуться відповідно до ринкових механізмів, без спеціальних пільгових умов, однак залишатимуться економічно обґрунтованими. Водночас держава розраховує на стабільність постачання завдяки міжнародним домовленостям.

Також Зеленський підкреслив, що важливим фактором стабілізації світового енергетичного ринку є припинення бойових дій та розблокування Ормузької протоки, яка відіграє ключову роль у глобальному транспортуванні нафти та нафтопродуктів.

Під час своєї промови глава держави додав, що Україна вже успішно пройшла критичні періоди без дефіциту дизельного пального. Надалі ресурси розподілятимуться відповідно до визначених пріоритетів, передусім для забезпечення потреб Збройних сил України.

"Ми не залишимося без дизеля — це найголовніше. Повірте, обсяги пального, необхідні для Збройних сил України, нам відомі, і ми будемо забезпечувати їх у пріоритетному порядку", — заявив посадовець.

Ба більше, він додав, що уряд спільно з постачальниками палива працює над тим, щоб утримувати ціни на пальне та не допустити різкого зростання.

Нагадаємо, що, як розповідав паливний експерт Дмитро Льоушкін, попри зниження світових цін на нафту марки Brent після заяви Дональда Трампа про можливе перемир’я в Ірані, українцям найближчим часом не варто очікувати здешевлення пального на АЗС. За його словами, суттєве зниження цін можливе лише у разі стабілізації ситуації на Близькому Сході та розблокування Ормузької протоки — тоді вартість бензину й дизеля може знизитися приблизно на 15 гривень за літр.

Також Фокус писав, що станом на 9 квітня ціни на пальне в Україні залишаються нестабільними: після здешевлення нафти через новини про перемир’я на Близькому Сході окремі мережі АЗС почали поступово знижувати вартість дизеля, однак реакція ринку є нерівномірною. Водночас, попри перші коригування цін, більшість операторів не поспішають суттєво знижувати вартість пального, і подальша динаміка залежатиме від стабільності світових нафтових котирувань та розвитку ситуації в регіоні.