Паливо в Україні подешевшає на 15 грн: експерт назвав строки та умову

Після заяви президента США Дональда Трампа про двотижневе перемир'я в Ірані ціни на нафту марки Brent опустилися до $93 за барель. Однак у найближчі пару тижнів істотного здешевлення палива на АЗС українцям чекати не варто.

Незважаючи на падіння світових цін на нафту, ціни на бензин і дизель на АЗС в Україні поки що залишатимуться високими. Однак за умови досягнення миру на Близькому Сході та повноцінного відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, пальне подешевшає згодом на 15 грн, розповів у коментарі УНІАН засновник групи компанії Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін.

"Якщо ці котирування по газойлю залишаться, то це ціни, які влаштовують усіх", — заявив він.

За його словами, вхідна ціна на дизельне паливо на кордоні очікується на рівні 77-79 гривень за літр. Експерт прогнозує поступове зниження цін, оскільки трейдери купували ресурс за вищою вартістю і намагаються його продати максимально дорого.

"Плюс 15 гривень — це, грубо кажучи, 94 гривні за літр, але 93 теж влаштує ОККО і WOG. Відповідно, "Укрнафта" — десь близько 87 грн/л, але вони можуть ще на гривню підвищити ціну", — пояснив Льоушкін.

У разі здійснення позитивного прогнозу оптова ціна знизиться до 60-63 гривень за літр, отже, на заправках його продаватимуть по 70-73 гривні на преміальних і по 65-68 гривень за літр — на інших АЗС.

Ціни на українських заправках надалі безпосередньо залежатимуть від ситуації на Близькому Сході. За найкращого розвитку подій, тобто встановлення миру в Ірані та повного розблокування Ормузької протоки, ціни на нафту можуть опуститися до $70 уже в найближчому майбутньому.

"Якщо і буде подальше падіння цін, то це хіба що влітку, оскільки країнам Перської затоки потрібно відновити інфраструктуру, відновити потоки, кораблі перефрахтувати. Китай буде закуповуватися, тобто буде підвищений попит. Тому навіть якщо Ормузьку протоку відкриють, у найближчі три місяці ціни будуть близько 70 доларів за барель", — повідомив співрозмовник ресурсу.

У разі реалізації такого прогнозу в наступні місяць-півтора ціна дизпалива на преміальних АЗС може знизитися до 75 гривень за літр, а бензину — на 15 гривень, до близько 60 гривень. На звичайних заправках вартість палива буде приблизно на 5 гривень нижчою.

Сьогодні прем'єр-міністр Юлія Свириденко також анонсувала зниження цін на бензин і дизель. Вона заявила, що зниження нафтових котирувань, яке фіксується на основних біржах, повинно безпосередньо вплинути на ціни на паливо і в Україні.

Вона запевнила, що ситуація з наявністю палива стабільна, а в березні були забезпечені рекордні за останні 5 років обсяги поставок.

Своєю чергою директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн каже, що завершення бойових дій — це гарний сигнал, якого має вистачити, щоб ціни припинили зростати і зафіксувалися на поточному рівні. Однак він попередив, що певні коливання цін відбувалися і в березні. Подальшу динаміку цін визначатимуть зміни цін на нафтопродукти на нафту.

Натомість аналітик "Нафторинку" Олександр Сіренко попереджає, що зростання вартості пального поки що припиниться, але зниження цін може бути недостатньо швидким, як цього може хотітися.

Нагадаємо, що після заяви президента США Дональда Трампа про те, що його країна погодилася на двотижневе припинення вогню з Іраном, ринок нафти активно відреагував.

