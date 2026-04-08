Топливо в Украине подешевеет на 15 грн: эксперт назвал сроки и условие

После заявления президента США Дональда Трампа о двухнедельном перемирии в Иране цены на нефть марки Brent опустились до $93 за баррель. Однако в ближайшие пару недель существенного удешевления топлива на АЗС украинцам ждать не стоит.

Несмотря на падение мировых цен на нефть, цены на бензин и дизель на АЗС в Украине будут пока оставаться высокими. Однако при достижении мира на Ближнем Востоке и полноценного восстановления судоходства через Ормузский пролив, топливо подешевеет со временем на 15 грн, рассказал в комментарии УНИАН основатель группы компании Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

"Если эти котировки по газойлю останутся, то это цены, которые устраивают всех", — заявил он.

По его словам, входная цена на дизельное топливо на границе ожидается на уровне 77-79 гривен за литр. Эксперт прогнозирует постепенное снижение цен, поскольку трейдеры покупали ресурс по более высокой стоимости и пытаются его продать максимально дорого.

Відео дня

"Плюс 15 гривен — это, грубо говоря, 94 гривны за литр, но 93 тоже устроит ОККО и WOG. Соответственно, "Укрнафта" — где-то около 87 грн/л, но они могут еще на гривну повысить цену", — объяснил Леушкин.

В случае осуществления позитивного прогноза оптовая цена снизится до 60-63 гривен за литр, значит, на заправках он будет продаваться по 70-73 гривны на премиальных и по 65-68 гривен за литр — на остальных АЗС.

Цены на украинских заправках в дальнейшем будут напрямую зависить от ситуации на Ближнем Востоке. При самом лучшем развитии событий, то есть установлении мира в Иране и полной разблокировке Ормузского пролива, цены на нефть могут опуститься до $70 уже в ближайшем будущем.

"Если и будет дальнейшее падение цен, то это разве что летом, поскольку странам Персидского залива нужно восстановить инфраструктуру, восстановить потоки, корабли перефрахтовать. Китай будет закупаться, то есть будет повышен спрос. Поэтому даже если Ормузский пролив откроют, в ближайшие три месяца цены будут около 70 долларов за баррель", — сообщил собеседник ресурса.

В случае реализации такого прогноза в следующие месяц-полтора цена дизтоплива на премиальных АЗС может снизиться до 75 гривен за литр, а бензина — на 15 гривен, до около 60 гривен. ВНа обычных заправках стоимость топлива будет примерно на 5 гривен ниже.

Сегодня премьер-министр Юлия Свириденко также анонсировала снижение цен на бензин и дизель. Она заявила, что снижение нефтяных котировок, которое фиксируется на основных биржах, должно оказать непосредственное влияние на цены на топливо и в Украине.

Она заверила, что ситуация с наличием топлива стабильная, а в марте были обеспечены рекордные за последние 5 лет объемы поставок.

В свою очередь директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн говорит, что завершение боевых действий — это хороший сигнал, которого должно хватить, чтобы цены прекратили расти и зафиксировались на текущем уровне. Однако он предупредил, что определенные колебания цен происходили и в марте. Дальнейшую динамику цен будут определять изменения цен на нефтепродукты на нефть.

Зато аналитик "Нефтерынка" Александр Сиренко предупреждает, что рост стоимости топлива пока прекратится, но снижение цен может быть недостаточно быстро, как этого может хотеться.

Напомним, что после заявления президента США Дональда Трампа о том, что его страна согласилась на двухнедельное прекращение огня с Ираном, рынок нефти активно отреагировал.

