"Мы не останемся без дизеля": Зеленский ответил, какие резервы топлива имеет Украина (видео)

Украина обеспечена топливом и имеет договоренности о резервных поставках на случай глобального дефицита. В то же время ключевым фактором стабильности рынка остаются международная ситуация с безопасностью и бесперебойность логистических маршрутов.

Как пишет издание "Новости Live", президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство уже имеет договоренности с рядом стран Ближнего Востока по формированию резервных объемов топлива минимум на год вперед.

По словам главы государства, сейчас в мире фактически отсутствуют альтернативы таким масштабным поставкам энергоресурсов, однако Украине удалось обеспечить дополнительные гарантии на случай возможного дефицита. Речь идет о резервах, которые могут быть использованы в кризисных условиях, в частности при нарушении глобальных цепей поставок.

Кроме того, президент подчеркнул, что цены на горючее будут формироваться согласно рыночным механизмам, без специальных льготных условий, однако будут оставаться экономически обоснованными. В то же время государство рассчитывает на стабильность поставок благодаря международным договоренностям.

Также Зеленский подчеркнул, что важным фактором стабилизации мирового энергетического рынка является прекращение боевых действий и разблокирование Ормузского пролива, который играет ключевую роль в глобальной транспортировке нефти и нефтепродуктов.

Во время своей речи глава государства добавил, что Украина уже успешно прошла критические периоды без дефицита дизельного топлива. В дальнейшем ресурсы будут распределяться в соответствии с определенными приоритетами, прежде всего для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.

"Мы не останемся без дизеля — это самое главное. Поверьте, объемы горючего, необходимые для Вооруженных сил Украины, нам известны, и мы будем обеспечивать их в приоритетном порядке", — заявил чиновник.

Более того, он добавил, что правительство совместно с поставщиками топлива работает над тем, чтобы удерживать цены на топливо и не допустить резкого роста.

Напомним, что, как рассказывал топливный эксперт Дмитрий Леушкин, несмотря на снижение мировых цен на нефть марки Brent после заявления Дональда Трампа о возможном перемирии в Иране, украинцам в ближайшее время не стоит ожидать удешевления топлива на АЗС. По его словам, существенное снижение цен возможно только в случае стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и разблокирования Ормузского пролива — тогда стоимость бензина и дизеля может снизиться примерно на 15 гривен за литр.

Также Фокус писал, что по состоянию на 9 апреля цены на топливо в Украине остаются нестабильными: после удешевления нефти из-за новостей о перемирии на Ближнем Востоке отдельные сети АЗС начали постепенно снижать стоимость дизеля, однако реакция рынка неравномерна. В то же время, несмотря на первые корректировки цен, большинство операторов не спешат существенно снижать стоимость топлива, и дальнейшая динамика будет зависеть от стабильности мировых нефтяных котировок и развития ситуации в регионе.