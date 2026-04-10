В Украине 10 апреля не ожидается всплеска цен на бензин и дизель.

Сети АЗС прекратили стремительно повышать цены на топливо. Более того, с 8 апреля наблюдается тенденция к определенной стабилизации ситуации. Фокус выяснил, сколько может стоить в Украине бензин и дизель перед началом выходных, 10 апреля.

Цены на АЗС 10 апреля — прогноз стоимости бензина и дизеля

Государственный оператор "Укрнафта" первым начал снижать стоимость топлива после того, как котировки нефти пошли вниз 8 апреля. Ожидается, что 10 апреля водители смогут заправить свои транспортные средства в этой сети АЗС по таким ценам:

бензин 95 Energy — 69,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 90,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

Большинство частных сетей АЗС также снизили цены на дизельное топливо. Стоимость упала примерно на 1 грн за литр. Ожидается, что уже 10 апреля на заправках будут действовать такие цены:

WOG:

бензин А-95 — 77,00 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,00 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,00 грн/л;

дизельное топливо — 93,00 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 96,00 грн/л;

автомобильный газ — 49,99 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;

дизельное топливо — 92,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 95,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 83,00 грн/л;

бензин upg95 — 77,00 грн/л;

бензин А-95 — 74,00 грн/л;

дизельное топливо Euro — 90,00 грн/л;

дизель upg — 93,00 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 79,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 62,99 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 80,99 грн/л;

бензин А-95 — 76,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 86,99 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 95,99 грн/л;

дизельное топливо NANO — 92,99 грн/л.

Из-за боевых действий в Иране резко возросла стоимость горючего.

Имеет ли Украина резервы горючего — объяснение от Зеленского

Украина имеет договоренности с некоторыми странами Ближнего Востока о создании резервных объемов топлива минимум на год вперед. Президент Владимир Зеленский сообщил, что на сегодня в мире фактически нет альтернатив для таких крупных поставок энергоресурсов, однако нашей стране удалось получить дополнительные гарантии на случай возможного дефицита. Речь идет о резервах, которые можно привлечь в кризисных ситуациях, в частности при нарушении глобальных цепей поставок.

Он подчеркнул, что цены на топливо будут формироваться по рыночным механизмам, без специальных льгот, однако будут оставаться экономически обоснованными. Государство рассчитывает на стабильные поставки благодаря международным договоренностям.

По словам Зеленского, критические периоды Украина успешно прошла без дефицита дизеля. Правительство совместно с поставщиками топлива работает над тем, чтобы избежать резкого роста цен. Дополнительно президент отметил важность прекращения боевых действий и разблокирования Ормузского пролива для стабилизации мирового энергетического рынка.

Ранее Фокус сообщал, что после заключения соглашения о прекращении огня в Иране мировые цены на нефть снизились. Но, по мнению экспертов, украинцам не стоит рассчитывать на быстрое возвращение цен к уровню до начала конфликта на Ближнем Востоке.