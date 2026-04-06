Бензин, дизель или электро: какие двигатели авто выбирают украинцы в 2026 году (фото)

Украинские автолюбители отказываются от электрокаров и выбирают модели с двигателями внутреннего сгорания — как бензиновые или дизельные, так и гибридные.

Новые авто с ДВС снова набирают популярность и в марте в целом заняли 96% рынка. В прошлом году этот показатель составил 86%, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Самыми популярными являются бензиновые автомобили: их доля на рынке за год выросла с 37% до 42%, а лидером в этом сегменте является кроссовер Hyundai Tucson.

Toyota RAV4 доминирует в сегменте гибридов

Растет спрос и на новые гибридные авто: их выбрали 32% покупателей тогда, как в марте 2025 года — 28%. Самый популярный гибрид в Украине — Toyota RAV4.

Renault Duster — самое популярное дизельное авто

Доля дизельных автомобилей выросла незначительно — с 21% до 22%. Лидирует в этой категории кроссовер Renault Duster.

В сегменте электромобилей — прогнозируемое (после отмены льгот при растаможке) падение с 14% до 4%. Чаще всего покупатели выбирали китайский электрокроссовер BYD Leopard 3.

BYD Leopard 3 лидирует в сегменте электрокаров

Новые авто с ГБО остаются не слишком популярными — их доля на рынке составляет менее 1%, как и в прошлом году. Наибольшим спросом пользуется Hyundai Tucson.

