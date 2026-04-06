Бензин, дизель чи електро: які двигуни авто обирають українці в 2026 році (фото)
Українські автолюбителі відмовляються від електрокарів та обирають моделі з двигунами внутрішнього згоряння — як бензинові чи дизельні, так і гібридні.
Нові авто з ДВЗ знову набирають популярність і в березні загалом зайняли 96% ринку. Торік цей показник склав 86%, повідомляє асоціація "Укравтопром".
Найпопулярнішими є бензинові автомобілі: їх частка на ринку за рік зросла з 37% до 42%, а лідером у цьому сегменті є кросовер Hyundai Tucson.
Зростає попит і на нові гібридні авто: їх обрали 32% покупців тоді, як в березні 2025 року — 28%. Найпопулярніший гібрид в Україні — Toyota RAV4.
Частка дизельних автомобілів зросла незначно — з 21% до 22%. Лідирує в цій категорії кросовер Renault Duster.Важливо
У сегменті електромобілів — прогнозоване (після скасування пільг при розмитненні) падіння з 14% до 4%. Найчастіше покупці обирали китайський електрокросовер BYD Leopard 3.
Нові авто з ГБО залишаються не надто популярними — їх частка на ринку становить менш ніж 1%, як і торік. Найбільшим попитом користується Hyundai Tucson.
