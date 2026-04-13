Ціни на нафту підскочили після заяв Трампа про блокаду Ормузької протоки

Сьогодні вранці світові ринки прокинулися в новій реальності. Ціна на нафту марки Brent різко підскочила, подолавши психологічну позначку в 102 долари за барель. Такого різкого стрибка (майже на 8% за кілька годин) не спостерігалося вже давно.

Головна причина — війна в Ірані. Переговори США та Ірану в Пакистані закінчилися нічим. А Дональд Трамп заявив, що тепер і США блокуватимуть Ормузьку протоку, ринки відреагували. З динамікою зростання цін на нафту можна ознайомитися на сайті Investing.

Через цю вузьку протоку проходить близько 20% усієї світової нафти. А зростання вартості нафти завжди тягне за собою ціни на заправках. Найближчими тижнями вартість палива може істотно зрости.

Ринок завмер в очікуванні. Якщо США і коаліція зможуть швидко розблокувати протоку (про що заявляв Трамп у своїх останніх постах), ціни можуть так само швидко відкотитися назад. Якщо ж конфлікт затягнеться, позначка в 100 доларів і вище стане лише "фундаментом" для подальшого зростання цін на нафту.

Водночас Дональд Трамп заявив 12 квітня, що ціни на нафту і бензин можуть залишатися високими аж до проміжних виборів у листопаді, що стало рідкісним визнанням потенційних політичних наслідків його рішення атакувати Іран шість тижнів тому.

"Можливо, ціни залишаться колишніми, або, можливо, трохи підвищаться, але загалом вони мають бути приблизно такими самими", — заявив Трамп на телеканалі Fox News, відповідаючи на запитання про те, чи знизиться вартість нафти і газу до осені.

Згідно з даними GasBuddy, середня ціна на звичайний бензин на автозаправних станціях США більшу частину квітня перевищувала 4 долари за галон. У лютому середні ціни на бензин у США коливалися трохи нижче 3 доларів за галон, а за останній рік ніколи не перевищували 3,25 долара за галон, за даними GasBuddy.

Заяви Трампа в неділю прозвучали після кількох тижнів тверджень про те, що різке зростання цін є короткостроковим явищем, хоча, за словами офіційних осіб, його головні радники усвідомлюють економічні наслідки війни в Ірані.

Раніше в неділю Трамп оголосив у соціальних мережах, що ВМС США заблокують Ормузьку протоку і перехоплять будь-яке судно, яке заплатило Ірану мито за перетин протоки, після того як марафонські переговори між США та Іраном у Пакистані минулими вихідними не привели до мирної угоди.

"Ніхто, хто платить незаконне мито, не зможе безпечно пересуватися відкритим морем", — заявив президент США.

За кілька годин після публікації Трампа Центральне командування США заявило, що блокада буде обмежена суднами, що йдуть в іранські порти і з них. Судна, що заходять у неіранські порти і виходять із них, не будуть зупинятися американськими силами.

Блокада з боку США може додати невизначеності в остаточне вирішення конфлікту, який наразі перебуває під хитким двотижневим перемир'ям. Нова тактика є відповіддю на закриття Іраном найважливіших судноплавних шляхів у протоці, що призвело до різкого зростання світових цін на нафту приблизно на 50%.

Пізніше в неділю спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Калібаф, який очолював іранську делегацію на переговорах, написав у соціальних мережах, що блокада призведе до підвищення цін на бензин у США. "Насолоджуйтеся поточними цінами на заправках. З так званою "блокадою" скоро ви будете з ностальгією згадувати бензин по 4-5 доларів", — написав він.

Нагадаємо, Фокус писав, скільки тепер коштує заправити машину на заправках в Україні.

Також ми писали, як Китай та Іран використовували світову економіку, як зброю проти США.