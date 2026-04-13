После решения Трампа блокировать иранские порты: цены на газ в Европе стремительно выросли, — СМИ

После того как президент США Дональд Трамп пообещал блокировать все суда, проходящие через Ормузский пролив и заходящие в порты Ирана, цены на природный газ стремительно выросли в Европе.

Причина кроется в том, что США и Иран не смогли договориться во время переговоров в Пакистане, которые состоялись в выходные. Следовательно, этот факт вызвал сомнения относительно возможности найти решение в шестинедельной войне, которая перекрыла около 20% мировых поставок сжиженного природного газа. Об этом пишет Bloomberg.

СМИ пишет, что цены на эталонные фьючерсы подскочили на 18% во время азиатских торгов, а затем несколько снизились, когда к рынку присоединились европейские участники. Цены на голландские фьючерсы с ближайшим сроком поставки, которые являются эталоном для европейского рынка газа, поднялись на 8,5% до 47,34 евро за мегаватт-час.

"Блокада США иранских судов через Ормузский пролив, вероятно, заставит Иран еще жестче применять собственную блокаду, а это означает, что на мировом рынке будет все больше не хватать СПГ из Персидского залива. Это усиливает конкуренцию между Азией и Европой и ведет к росту цен уже сегодня", — считает главный аналитик компании Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен.

Международные эксперты предполагают, что провал во время переговоров в Пакистане может вызвать новую волатильность на рынке газа и сохранить дефицит мировых поставок на энергоносители. Несмотря на то, что большая часть газа с Ближнего Востока идет в Азию, длительные блокада Ормузского пролива, вероятно, усилит конкуренцию за ограниченный мировой запас сжиженного природного газа именно тогда, когда Европа собирается накопить запасы для следующей зимы.

Поэтому с начала первых атак США и Израиля по Ирану, цены на европейский газ выросли примерно на 50%. Когда США и Иран объявили о перемирии на прошлой неделе, то цены упали, ведь многие трейдеры надеялись, что этот шаг позволит возобновить поставки энергоносителей из региона.

Несмотря на то, что некоторые нефтяные супертанкеры прошли через пролив в выходные, суда со сжиженным природным газом на такой шаг еще не пошли.

Блокировка США Ормузского пролива: что известно

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о начале морской блокады Ормузского пролива, поручив Военно-морским силам США блокировать все суда, которые будут пытаться войти или покинуть этот стратегический маршрут. Такое решение он объяснил действиями Ирана, который, по его словам, создает угрозу мировому судоходству.

13 апреля, утром мировые рынки проснулись в новой реальности. Цена на нефть марки Brent резко подскочила, преодолев психологическую отметку в 102 доллара за баррель. Такого резкого скачка (почти на 8% за несколько часов) не наблюдалось уже давно.