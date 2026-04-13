Після рішення Трампа блокувати іранські порти: ціни на газ у Європі стрімко зросли, — ЗМІ

Після того як президент США Дональд Трамп пообіцяв блокувати всі судна, що проходять через Ормузьку протоку і заходять до портів Ірану, ціни на природний газ стрімко зросли у Європі.

Причина криється у тому, що США та Іран не змогли домовитися під час переговорів у Пакистані, які відбулися у вихідні. Відтак, цей факт викликав сумніви щодо можливості знайти рішення у шеститижневій війні, яка перекрила близько 20% світових поставок скрапленого природного газу. Про це пише Bloomberg.

ЗМІ пише, що ціни на еталонні ф'ючерси підскочили на 18% під час азійських торгів, а потім дещо знизилися, коли до ринку приєдналися європейські учасники. Ціни на голландські ф'ючерси з найближчим терміном поставки, які є еталоном для європейського ринку газу, піднялися на 8,5% до 47,34 євро за мегават-годину.

"Блокада США іранських суден через Ормузьку протоку, ймовірно, змусить Іран іще жорсткіше застосовувати власну блокаду, а це означає, що на світовому ринку дедалі більше бракуватиме СПГ із Перської затоки. Це посилює конкуренцію між Азією та Європою і веде до зростання цін уже сьогодні", — вважає головний аналітик компанії Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен.

Міжнародні експерти припускають, що провал під час переговорів у Пакистані може викликати нову волатильність на ринку газу та зберегти дефіцит світових поставок на енергоносії. Попри те, що більша частина газу з Близького Сходу йде до Азії, тривалі блокада Ормузької протоки, ймовірно, посилить конкуренцію за обмежений світовий запас скрапленого природного газу саме тоді, коли Європа збирається накопичити запаси для наступної зими.

Відтак з початку перших атак США та Ізраїлю по Ірану, ціни на європейський газ зросли приблизно на 50%. Коли США та Іран оголосили про перемир'я минулого тижня, то ціни впали, адже багато трейдерів сподівалися, що цей крок дозволить відновити постачання енергоносіїв з регіону.

Попри те, що деякі нафтові супертанкери пройшли через протоку у вихідні, судна зі скрапленим природним газом на такий крок іще не пішли.

Блокування США Ормузької протоки: що відомо

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про початок морської блокади Ормузької протоки, доручивши Військово-морським силам США блокувати всі судна, які намагатимуться увійти або залишити цей стратегічний маршрут. Таке рішення він пояснив діями Ірану, який, за його словами, створює загрозу світовому судноплавству.

13 квітня, вранці світові ринки прокинулися в новій реальності. Ціна на нафту марки Brent різко підскочила, подолавши психологічну позначку в 102 долари за барель. Такого різкого стрибка (майже на 8% за кілька годин) не спостерігалося вже давно.