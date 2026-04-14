Нафтовий ринок досі залишається у стані підвищеної невизначеності. Експерти зазначають, що нинішній рівень цін підтримується радше очікуваннями та ринковими страхами, ніж реальними перебоями з постачанням. Водночас вони припускають зниження вартості в середньостроковій перспективі, й відповідно, корегування цін на пальне в Україні.

На Близькому Сході відбулося зниження інтенсивності бойових дій. Проте, нафтовий ринок і надалі залишається напруженим через політичні заяви, зокрема президента США Дональда Трампа щодо блокади Ормузької протоки. На цьому тлі в Україні тривають коливання цін на пальне. Фокус поспілкувався з експертами та з’ясував, чи може нафта подешевшати до 70–80 доларів, наскільки реальним є сценарій зростання до 150 доларів, чи справді Росія виграє від такої ситуації та коли українцям варто очікувати зниження цін на АЗС.

Чому нафта "застрягла" на високих позначках

Характер конфлікту на Близькому Сході, який триває півтора місяця, суттєво змінився. Якщо на початку йшлося про масштабні ракетні удари та атаки дронів, то зараз ситуація перейшла у фазу стагнації. Саме це, за словами експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, формує парадокс на нафтовому ринку: фундаментальних причин для високих цін дедалі менше, але котирування не поспішають повертатися до нижчих рівнів.

Він пояснив, що нафтовий ринок більше реагує на очікування, ніж на реальні перебої з постачанням.

"Конфлікт перейшов у стагнаційний етап. Він ніби є, але не масштабується. І виникає логічне питання: чому тоді нафта не повертається назад", — висловився Юрій Корольчук у коментарі Фокусу.

Ключовий фактор, який утримує ціни, — це постійна напруга навколо Ормузької протоки. Попри гучні заяви про можливе перекриття, процес експорту не припинявся повністю: нафта продовжує надходити на ринок, хоча й не в повному обсязі.

Напруга навколо Ормузької протоки тримає вартість нафти на високому рівні

Паралельно працюють і альтернативні маршрути. Зокрема, Саудівська Аравія частково переорієнтувала постачання через нафтопроводи до Червоного моря — близько 700 тисяч барелів на добу.

"Причин, щоб нафта подорожчала немає. Навіть 100 доларів за барель уже є доволі високою ціною", — додав експерт.

Чи може нафта подорожчати до 200 доларів за барель — прогноз експертів

Попри періодичні прогнози про можливий стрибок цін на нафту до 150–200 доларів за барель, реальна ситуація на ринку має значно стриманіший вигляд. Як зазначив експерт Юрій Корольчук, нинішні цінові коливання значною мірою мають спекулятивний характер.

"Якби ціна стабільно трималась на рівні 90 доларів, можна було б говорити про напруження. Але навіть 110 доларів ринок не втримав і ціна швидко відкотилася на тлі переговорів. Тобто це спекулятивний ефект, і він тримається штучно", — пояснив фахівець.

За його словами, розмови про 140 доларів і вище є лише спекулятивними моментами, які підкріплені окремими прикладами локальних сортів нафти або біржових угод, які не відображають загальної картини. Ключові еталонні марки, такі як Brent, WTI та інші, залишаються в межах 90–100 доларів.

Для стрімкого подорожчання діє обмеження у вигляді платоспроможності покупця.

"Навіть якщо ціна нафти зросте до 130–140 або й 150–200 доларів за барель, це не гарантує попиту. Після перероблювання може виникнути проблема збуту. Нафтопродукти, зокрема бензин, продукція нафтохімії та добрива, можуть залишитися без достатньої кількості покупців", — розповів Юрій Корольчук.

Ціни на нафту залежні від подій на Близькому Сході

Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин у коментарі Фокусу наголосив, що подальша динаміка цін значною мірою залежатиме від розвитку ситуації на Близькому Сході та формату безпеки в регіоні.

"Якщо США та союзники зможуть забезпечити безпечний прохід танкерів і стабільність постачання, ринок досить швидко заспокоїться і піде відкат", — розповів він.

Андрій Шевчишин розповів, що вартість нафти залежить від розвитку подій на Близькому Сході

Йдеться, зокрема, про організацію військового супроводу танкерів. Водночас, як зазначив Андрій Шевчишин, це досить дорога, адже кожне судно потребує окремого супроводу з військовими катерами з обох боків. Проте це допоможе відновити постачання.

"Ринок нафти дійсно зреагував на події, але критичних позначок, як було у березні, немає. Ми не бачимо стабільних 120 доларів за барель", — зазначив він.

За його словами, ринок негативно реагує на ситуацію з блокадою, однак учасники розуміють, що США мають можливості обмежити Іран без переходу до активних бойових дій. Це частково стабілізує ситуацію, зокрема для країн Перської затоки.

"Далі формуватимуться очікування, що сторони все ж вийдуть на певні домовленості. Можна по-різному сприймати заяви Дональда Трампа "перемогу", але якщо подивитися на стан іранської економіки, очевидно, що вона переживає серйозні труднощі.

Додатковий тиск може здійснюватися фінансовими інструментами. Відповідно, є сподівання, що ситуацію намагатимуться врегулювати саме економічним шляхом, аби вийти до стану, коли Іран піде на переговори та домовленості", — розповів фінансовий аналітик.

Реальна вартість нафти 70 доларів

В середньостроковій перспективі очікується поступове зниження цін на нафту. На думку Юрія Корольчука, прискорення переговорів може врегулювати ситуацію.

"Я оптимістично дивлюсь на ситуацію. Мені здається, що вона буде врегульована, і доволі оперативно додаткові обсяги нафти почнуть надходити на світові ринки", — поділився він.

За словами експерта, нафтовий ринок традиційно реагує досить швидко: щойно зникає фактор страху або невизначеності, котирування починають коригуватися вниз. У такому разі ціна може повернутися щонайменше до рівня 80 доларів за барель, а за сприятливого сценарію, можливо, й нижче.

Корольчук нагадав, що ще до активної фази загострення конфлікту ціни вже зростали на очікуваннях війни. Тоді через паніку ціни зросли до 80 доларів. Водночас реальна вартість нижче.

"Реальна вартість нафти — це 70–75 доларів за барель. Саме стільки світова економіка готова платити", — сказав експерт.

Росія виграє від подорожчання нафти, але є нюанс

Подорожчання нафти на світовому ринку сприймається як позитивний фактор для російської економіки. Чи дійсно Кремлю це вигідно?

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що у короткостроковій перспективі Росія дійсно отримує додаткові доходи.

"У бюджеті закладено близько 59 доларів за барель Urals. Водночас минулого місяця ціна сягала близько 77 доларів, а у квітні може бути ще вищою. Тобто певний виграш є, але це не довгострокова історія", — повідомив експерт.

РФ дійсно отримує додаткові доходи від ситуації на світовому ринку, але "це не довгострокова історія"

Росія зацікавлена в подорожчанні нафти. Проте, як довго це триватиме, невідомо. Фінансовий аналітик пояснив, що високі ціни створюють ризики для глобальної економіки, і, як наслідок, для попиту на енергоносії.

"Такий ціновий шок може спровокувати світову кризу, і це вже можемо частково спостерігати в різних частинах світу. У цьому випадку попит падатиме, і ціни повернуться до більш звичних рівнів — близько 70 доларів", — додав Андрій Шевчишин.

Скільки насправді заробить Кремль

Оцінити майбутні нафтові доходи Росії сьогодні складно. До того ж частина публічних оцінок може бути суттєво перебільшеною.

Юрій Корольчук сказав не робити поспішних висновків із поточного зростання цін.

"Є календарний рік, який показує результат. Якщо восени ціни просядуть, то загальний дохід може залишитися на рівні попередніх років", — наголосив він.

Експерт вказав на проблему з правдивістю даних про ціни, за якими Росія продає нафту. У ЗМІ неодноразово з’являлися оцінки, що постачання через так званий "тіньовий флот" здійснювалися по 100 доларів за барель. Втім, за словами Корольчука, продажі відбувалися за цінами контрактів приблизно 70–75 доларів. Це пояснюється тим, що ринок нафти працює на основі довгострокових контрактів, а не миттєвих біржових котирувань.

"Тобто у квітні починає відображатися ціна, законтрактована ще на початку березня. Відповідно, у травні вже буде врахована нафта, яка контрактувалася наприкінці березня або на початку квітня", — пояснив Юрій Корольчук.

Водночас важливим фактором невизначеності залишається логістика експорту. Як зазначив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, ключову роль відіграє доступ до основних маршрутів постачання.

"Щоб оцінити доходи, потрібно розуміти, як довго триматимуться високі ціни і чи не буде обмежено експорт", — розповів він.

За його словами, у разі блокування ключових напрямків експорту, зокрема через Чорне або Балтійське моря, у Росії залишаться лише нафтопроводи та постачання до Китаю через тихоокеанські порти. У такому разі значна частина експорту здійснюватиметься за вже зафіксованими цінами, а потенційний виграш від високих котирувань стосуватиметься лише невеликої частки обсягів.

Чи могли АЗС стримати ціни на пальне у березні

Зростання цін на нафту одразу відобразилося на стелах АЗС України. Водночас існує думка, що в березні оператори могли реалізовувати пальне по 77–80 грн за літр замість 90–95 грн. Чи справді це так?

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у коментарі Фокусу не погодився з цим твердженням.

"У нас величезний ринок, десятки компаній працюють. І якби хтось мав можливість продавати по 70 гривень, він би це робив. Але тоді інші продавали б по 90. У нас немає монополії і монополістів", — зазначив експерт.

Він звернув увагу, що державний оператор "Укрнафта", яка є найбільшою мережею, не може встановлювати неринкові ціни або отримувати надприбутки за рахунок споживачів. Ба більше, компанія за розпорядженням уряду працює з обмеженою маржинальністю, орієнтуючись радше на покриття витрат, ніж на максимізацію прибутку.

В Україні динаміка зростання цін на пальне відповідає європейським тенденціям

Куюн також підкреслив, що динаміка цін на пальне в Україні загалом відповідає європейським тенденціям. Хоча в окремих країнах ЄС застосовувалися податкові знижки.

"Якщо порівнювати в однакових умовах, то зростання цін у нас співставне з більшістю європейських країн. Ми так само працюємо в умовах імпортного ринку, як і наші сусіди", — пояснив експерт.

Ціни на бензин і дизель в Україні — чи буде здешевлення до рівня початку 2026 року

Українські ціни на пальне формуються відповідно до зовнішніх індикаторів.

"Якщо вартість нафти впаде до 60 доларів за барель, як це було до ескалації на Близькому Сході, то, безумовно, і ціни на пальне в Україні також повернуться до цих рівнів", — розповів Сергій Куюн.

Водночас швидкість здешевлення пального залежатиме від темпів падіння світових котирувань. Якщо закупівельна вартість у Європі різко знизиться, це досить швидко позначиться і на українському ринку. Якщо ж процес буде поступовим, зниження цін також розтягнеться в часі.

За словами Куюна, важливу роль у цьому процесі відіграють запаси пального, які формують мережі АЗС: під час зростання цін ринку дозволяють уникнути різких стрибків, а під час падіння, навпаки, можуть уповільнювати здешевлення.

"Сьогодні на ринку є двояке ставлення. З одного боку, всі очікують здешевлення, адже це дасть змогу збільшити продажі й заробіток. З іншого — компанії працюють на дорогих запасах, закуплених на піку цін. Якщо ціни на нові партії різко впадуть, продавати дорогий ресурс буде складно. Саме тому для бізнесу період зниження цін зазвичай більш ризикований, ніж їх зростання", — розповів він.

Отже, ситуація на нафтовому ринку зараз визначається не дефіцитом, а геополітичною невизначеністю. Втім, як тільки фактор страху зникне, котирування можуть швидко піти вниз, і тоді здешевлення торкнеться й українських АЗС.

Раніше Фокус писав, що погрози Дональда Трампа про блокування всіх суден, які проходять через Ормузьку протоку та заходять до іранських портів, вплинули не лише на нафтові котирування, адже у Європі різко зросли ціни на природний газ.