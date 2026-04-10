Естонія не буде затримувати судна "тіньового флоту" РФ: Таллінн вважає це ризикованим

Естонія не буде затримувати російські нафтові танкери в Балтійському морі, оскільки це може спровокувати військову ескалацію з боку Росії. Про це заявив командувач Військово-морських сил країни Іво Варк. Рішення ухвалене на тлі посилення військової присутності Росії у Фінській затоці.

Член НАТО Естонія утримається від затримання суден "тіньового флоту" Росії в Балтійському морі, повідомляє інформаційне агентство Reuters. Вона стурбована тим, що захоплення нафтових танкерів та інших суден, на які накладено санкції Заходом, може призвести до того, що Москва захищатиме їх військово, заявив у п'ятницю командувач ВМС Естонії Іво Варк.

Велика Британія та інші європейські країни, включаючи Францію, Бельгію та Швецію, активізували зусилля щодо затримання цих танкерів. Москва використовує їх для забезпечення критично важливого фінансування війни проти України.

Але Естонія, найпівнічніша балтійська держава, яка розташована поблизу основних російських нафтогазових та паливних експортних об'єктів у Фінській затоці, проявляє стриманість після невдалої спроби потрапити на борт російського судна минулого року.

"Ризик військової ескалації просто надто високий", — заявив командувач ВМС Естонії Іво Варк.

У травні 2025 року Естонія заявила, що Москва направила винищувач у повітряний простір НАТО над Балтійським морем під час спроби Естонії зупинити нафтовий танкер без прапора, який ігнорував західні санкції та прямував до Росії. Зрештою, літак супроводжував нафтовий танкер у російські води.

Відтоді Москва розпочала постійне патрулювання за допомогою двох або трьох озброєних військових суден у Фінській затоці. Також вона розгорнула більше кораблів в інших частинах Балтійського моря, вздовж шляхів, якими користуються танкери, що перевозять російську нафту

"Російська військова присутність тут, у Фінській затоці, стала набагато, набагато більш очевидною", — зазначив Варк.

Він додав, що Естонія розгляне можливість втручання лише у випадку безпосередньої небезпеки, такої як пошкодження підводної інфраструктури або розливи нафти.

"Очевидно, що в Атлантичному океані, а також у Північному морі російська присутність дуже незначна, тому це дає вам набагато більше часу та свободи для дій щодо цих суден, оскільки ризик військового зіткнення та ескалації набагато нижчий", — вказав Варк.

У п'ятницю репортери Reuters на борту естонського військово-морського судна у Фінській затоці спостерігали корвет російських ВМС поблизу великої групи танкерів. Вони стояли, чекаючи своєї черги зайти до сусіднього російського порту та завантажити нафту.

За словами Варка, цього тижня кількість танкерів на якірній станції Вайнлоо економічній зоні Естонії потроїлася, приблизно до 30-40, оскільки нещодавні атаки українських безпілотників на російські порти порушили їхній графік завантаження.

Кремль розглядає санкції як спробу знищити свою економіку. Він заявляє, що його кораблі мають право вільного проходу Балтійським морем, і що Росія готова відповісти на будь-яку спробу їх зупинити.

Нагадаємо, що британський флот не затримав жодного танкера "тіньового флоту" РФ, попри попередні обіцянки уряду. Раніше ми також інформували, що Лондон уникає таких дій через ризик порушення міжнародного морського права. Через Ла-Манш продовжують проходити російські судна, іноді під супроводом військових кораблів РФ.

Нагадаємо, що Росія використовує Starlink на танкерах "тіньового флоту" для обходу санкцій. Раніше ми також інформували, що супутниковий інтернет допомагає екіпажам координувати маршрути та уникати контролю. Це дозволяє Кремлю зберігати експорт нафти попри обмеження Заходу.