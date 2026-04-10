Эстония не будет задерживать суда "теневого флота" РФ: Таллинн считает это рискованным

Эстония не будет задерживать российские нефтяные танкеры в Балтийском море, поскольку это может спровоцировать военную эскалацию со стороны России. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами страны Иво Варк. Решение принято на фоне усиления военного присутствия России в Финском заливе.

Член НАТО Эстония воздержится от задержания судов "теневого флота" России в Балтийском море, сообщает информационное агентство Reuters. Она обеспокоена тем, что захват нефтяных танкеров и других судов, на которые наложены санкции Западом, может привести к тому, что Москва будет защищать их военно, заявил в пятницу командующий ВМС Эстонии Иво Варк.

Великобритания и другие европейские страны, включая Францию, Бельгию и Швецию, активизировали усилия по задержанию этих танкеров. Москва использует их для обеспечения критически важного финансирования войны против Украины.

Но Эстония, самое северное балтийское государство, расположенное вблизи основных российских нефтегазовых и топливных экспортных объектов в Финском заливе, проявляет сдержанность после неудачной попытки попасть на борт российского судна в прошлом году.

Відео дня

"Риск военной эскалации просто слишком высок", — заявил командующий ВМС Эстонии Иво Варк.

В мае 2025 года Эстония заявила, что Москва направила истребитель в воздушное пространство НАТО над Балтийским морем во время попытки Эстонии остановить нефтяной танкер без флага, который игнорировал западные санкции и направлялся в Россию. В конце концов, самолет сопровождал нефтяной танкер в российские воды.

С тех пор Москва начала постоянное патрулирование с помощью двух или трех вооруженных военных судов в Финском заливе. Также она развернула больше кораблей в других частях Балтийского моря, вдоль путей, которыми пользуются танкеры, перевозящие российскую нефть

"Российское военное присутствие здесь, в Финском заливе, стало гораздо, гораздо более очевидным", — отметил Варк.

Он добавил, что Эстония рассмотрит возможность вмешательства только в случае непосредственной опасности, такой как повреждение подводной инфраструктуры или разливы нефти.

"Очевидно, что в Атлантическом океане, а также в Северном море российское присутствие очень незначительное, поэтому это дает вам гораздо больше времени и свободы для действий в отношении этих судов, поскольку риск военного столкновения и эскалации гораздо ниже", — указал Варк.

В пятницу репортеры Reuters на борту эстонского военно-морского судна в Финском заливе наблюдали корвет российских ВМС вблизи большой группы танкеров. Они стояли, ожидая своей очереди зайти в соседний российский порт и загрузить нефть.

По словам Варка, на этой неделе количество танкеров на якорной станции Вайнлоо в экономической зоне Эстонии утроилось, примерно до 30-40, поскольку недавние атаки украинских беспилотников на российские порты нарушили их график загрузки.

Кремль рассматривает санкции как попытку уничтожить свою экономику. Он заявляет, что его корабли имеют право свободного прохода по Балтийскому морю, и что Россия готова ответить на любую попытку их остановить.

Напомним, что британский флот не задержал ни одного танкера "теневого флота" РФ, несмотря на предыдущие обещания правительства. Ранее мы также информировали, что Лондон избегает таких действий из-за риска нарушения международного морского права. Через Ла-Манш продолжают проходить российские суда, иногда под сопровождением военных кораблей РФ.

Напомним, что Россия использует Starlink на танкерах "теневого флота" для обхода санкций. Ранее мы также информировали, что спутниковый интернет помогает экипажам координировать маршруты и избегать контроля. Это позволяет Кремлю сохранять экспорт нефти несмотря на ограничения Запада.