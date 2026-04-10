Попри обіцянки Стармера: чому британський флот не затримав жодного танкера "тіньового флоту" РФ, — The Telegraph

"Тіньовому флоту" Росії дозволили пройти через Ла-Манш, хоча два тижні тому прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер публічно пообіцяв перехоплювати подібні судна.

Королівський флот Британії так і не затримав жодного танкера, що належить до "тіньового флоту" РФ, оскільки уряд побоюється, що подібні дії можуть бути "порушенням міжнародного права". Про це розповіло видання The Telegraph.

Питання щодо нездатності уряду Британії протидіяти російським танкерам посилилися з моменту, коли медіа повідомило у середу про те, що Москва спрямувала свій військовий корабель для супроводу суден, що потрапляють під санкції.

Генеральний прокурор лорд Гермер пояснив, що на борт цих суден можуть піднятися спецпризначенці та співробітники Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA). Проте таких операцій не проводилося, оскільки у Британії побоюються порушити міжнародне морське право, яке диктує високі вимоги для держави, що відправляє своїх призначенців на борт іноземного судна.

Кожна подібна операція має супроводжуватися обґрунтуванням від чиновників, яке б доводило факт ухилення від британських санкцій.

Через кілька годин після того, як міністр оборони Джон Гілі повідомив, що РФ провела таємну операцію підводних човнів у британських водах, Москва відправила ще три судна через Ла-Манш 9 квітня. Також стало відомо, що один з танкерів, який перетнув Ла-Манш на початку цього тижня, міг перевозити вантаж для російської армії.

Колишній прем’єр-міністр Борис Джонсон прокоментував ситуацію, висловивши критику і обурення.

"Я вважаю це жалюгідним. Я не знаю, чому ми не сідаємо на борт цих кораблів, що порушують санкції. Вони підживлюють військову машину Путіна та фінансують його вбивство невинних українців, і в нас є чудова можливість зупинити це", — наголосив Джонсон.

Варто нагадати, що 26 березня видання Sky News повідомляло про надання дозволу Королівському флоту Британії на перевірку суден "тіньового флоту" РФ. Тоді Стармер оголошував, що подібне рішення позбавлятиме Путіна прибутків на продовження війни в Україні.

Раніше у Kyiv Independent з'ясували, що РФ використовує Starlink на танкерах "тіньового флоту", щоб обходити санкції.