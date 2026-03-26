"Путін потирає руки": Королівському флоту Британії дозволили перевіряти судна "тіньового флоту" РФ

Королівський флот Великої Британії отримав дозвіл на огляд суден "тіньового флоту" РФ, що підпадають під антиросійські санкції і проходять через води країни.

Британські збройні сили та правоохоронці зможуть здійснювати огляд суден російського "тіньового флоту", що відбуватиметься у межах заходів, спрямованих на Кремль. Про це 26 березня повідомило видання Sky News.

Прем'єр-міністр країни Кір Стармер розповів, що глава Кремля Володимир Путін "потирає руки" від ситуації на Близькому Сході, оскільки підвищення цін на нафту дозволить йому збагатитися. Переслідування танкерів "тіньового флоту" Росії дозволить обмежити прибуток, який може отримати Москва на фінансування своєї агресії проти України.

"Ось чому ми ще жорсткіше переслідуємо його "тіньовий флот", не лише дбаючи про безпеку Британії, а й позбавляючи військову машину Путіна брудних прибутків, які фінансують його варварську кампанію в Україні", — наголосив Стармер.

Британський прем'єр запевнив, що країна підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Видання The Sun пише, що колишній командир Королівського флоту Том Шарп назвав цю новину "гарною", однак зауважив, що на ухвалення подібного рішення знадобилося "багато часу".

"Це хороша новина, але чому це зайняло так багато часу? Це змусить Путіна супроводжувати більше кораблів або направляти їх довший обхідний шлях, і обидва варіанти обкладуться ним певними витратами, що є добре", — зазначив він.

Раніше британський флот допомагав США у подібних діях, що відбувалися у водах Атлантичного океану. Фінляндія, Швеція та Естонія також нещодавно здійснили операції проти суден, що пов'язують з "тіньовим флотом" РФ, у водах Балтійського моря.

Нагадаємо, 20 березня президент Емманюель Макрон повідомив, що Франція затримала вже другий танкер "тіньового флоту" РФ.

Раніше у Helsingin Sanomat з'ясували, що РФ почала залучати до танкерів "тіньового флоту" найманців ПВК "Вагнер" і військових розвідників.