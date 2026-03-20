"Війна в Ірані не відверне нашу увагу": Франція затримала вже другий танкер російського тіньового флоту

"Тіньовий" танкер Deyna, який ходив під прапором Мозамбіку, затримали вранці 20 березня в Середземному морі. І він став другим танкером РФ, який затримала Франція з початку 2026 року.

Про операцію Військово-морських сил Франції розповів президент Еммануель Макрон в X.

Макрон повідомив, що затримано "тіньовий" танкер РФ

"Ми продовжуємо слідувати наміченому курсу, — підкреслив французький лідер. — Війна в Ірані не відверне Францію від підтримки України, де триває агресивна війна Росії. Ці кораблі, які оминають міжнародні санкції і порушують морське право, є військовими спекулянтами. Вони наживаються на війні і фінансують військові дії Росії. Ми цього не допустимо".

Deyna йшла з порту Мурманська і була запідозрена французькою владою у використанні неправдивого прапора, повідомили Reuters французькі чиновники. Операцію, за даними французької середземноморської префектури, проводили спільно з британськими союзниками.

Це вже друге затримання танкерів, що перевозять російську нафту, за тиждень — попереднього разу судно Sea Owl, яке прямувало з Бразилії до Приморська, зупинила Швеція, — а також другий подібний інцидент за участю французького флоту з початку року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "тіньовий флот" Росія використовує також як розвідувальний ресурс. Повідомлялося, що відповідальна за це компанія Moran Security, до якої увійшли колишні найманці ПВК "Вагнер".

При цьому до Куби просто зараз прямує "тіньовий" танкер Росії, який везе нафту і збирається проривати блокаду США. Його супроводжує військовий корвет.