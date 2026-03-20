"Война в Иране нас не отвлечет": Франция задержала уже второй танкер российского теневого флота

"Теневой" танкер Deyna, который ходил под флагом Мозамбика, задержали утром 20 марта в Средиземном море. И он стал вторым танкером РФ, который задержала Франция с начала 2026 года.

Об операции Военно-морских сил Франции рассказал президент Эммануэль Макрон в X.

Макрон сообщил, что задержан "теневой" танкер РФ

"Мы продолжаем следовать намеченному курсу, — подчеркнул французский лидер. — Война в Иране не отвлечет Францию от поддержки Украины, где продолжается агрессивная война России. Эти корабли, обходящие международные санкции и нарушающие морское право, являются военными спекулянтами. Они наживаются на войне и финансируют военные действия России. Мы этого не допустим".

Deyna шла из порта Мурманска и была заподозрена французскими властями в использовании ложного флага, сообщили Reuters французские чиновники. Операция, по данным французской средиземноморской префектуры, проводилась совместно с британскими союзниками.

Это уже второе задержание перевозящих российскую нефть танкеров за неделю — в предыдущий раз шедшее из Бразилии в Приморск судно Sea Owl остановила Швеция, — а также второй подобный инцидент с участием французского флота с начала года.

Напомним, ранее стало известно, что "теневой флот" Россия использует также как разведывательный ресурс. Сообщалось, что ответственна за это компания Moran Security, в которую вошли бывшие наемники ЧВК "Вагнер".

При этом к Кубе прямо сейчас направляется "теневой" танкер России, который везет нефть и собирается прорывать блокаду США. Его сопровождает военный корвет.