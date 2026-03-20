Будут прорывать блокаду США: российский танкер на пути к Кубе сопровождает военный корабль

Российский военный корабль и находящийся под санкциями нефтяной танкер уже прошли через Ла-Манш "на пути к прорыву блокады Кубы, введенной Трампом".

Российский танкер пересек Атлантику, и есть основания полагать , что он пытается прорвать нефтяную блокаду острова, введенную Дональдом Трампом. Королевский военно-морской флот ведет наблюдение 48 часов, сообщает The Sun

19 марта Королевский военно-морской флот Великобритании подтвердил завершение "48-часовой операции" по слежке за кораблями Путина в британских водах.

Российский корвет класса "Стерегущий" под названием "Сообразительный" и находящийся под санкциями нефтяной танкер "Анатолий Колодкин" шли в западном направлении через Ла-Манш. Затем два российских судна разделились в западной части Ла-Манша: танкер продолжил движение в Атлантический океан, а сопровождающий его корабль повернул назад.

Танкер "Колодкин", перевозящее, по оценкам, 730 000 баррелей сырой нефти, отслежено и направляется в сторону Кубы. Конечный пункт назначения остается неизвестным, но запасы нефти на танкере могут обеспечить Кубу электроэнергией на несколько недель.

В настоящее время остров переживает последствия блэкаута, в результате которого значительная часть острова осталась без электричества. Из-за огромной нагрузки, которая вывела из строя хрупкую и устаревшую энергосистему, без света остались до десяти миллионов человек.

Поставки нефти из Венесуэлы были приостановлены после ареста США венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Российский танкер "Анатолий Колодкин" будет прорывать блокаду Кубы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что за последние три месяца на остров не поступало никаких партий нефтепродуктов.

Если Россия попытается прорвать американскую блокаду, это может привести к потенциальному противостоянию между двумя сверхдержавами. Как сообщается, находящийся под санкциями танкер "Анатолий Колодкин" покинул Приморск в России 9 марта. В прошлом месяце сообщалось, что принадлежащий китайской компании российский танкер под названием "Си Хорс", с топливом также направлялся на Кубу, но затем остановился в Атлантике на три недели.

Ранее в этом месяце Трамп даже выдвинул идею "дружественного захвата" острова, быстро добавив, что это "может быть не дружественный захват".

На этой неделе он заявил, что может делать с Кубой "все, что захочет", и назвал "остров Свободы" ослабленным государством.

Отключения электроэнергии стали обыденной частью жизни на Кубе. При этом продолжительность отключений может достигать 20 часов в сутки. Крах особенно сильно ударил по туризму, который является важнейшей опорой кубинской экономики. Отключения электроэнергии в сочетании с хронической нехваткой продовольствия и медикаментов привели к кризису на Кубе.

Российский корвет "Сообразительный" – что о нем известно

Гвардейский корвет "Сообразительный" — первый серийный корвет проекта 20380. Входит в состав Балтийского флота ВМФ России. Он был построен для российского военно-морского флота и спущен на воду в марте 2010 года после закладки на верфи в Санкт-Петербурге в 2003 году.

Судно часто находится под наблюдением сил НАТО и неоднократно действовало в Северном море и проливе Ла-Манш.

Он оснащен 100-мм пушкой А-190, противокорабельными ракетами, вертикальными пусковыми установками для зенитных ракет, а также торпедами.

А на фоне отключений света на Кубе вспыхнули масштабные беспорядки. В городе Морон протестующие сожгли офис Коммунистической партии.