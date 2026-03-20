Будут прорывать блокаду США: российский танкер на пути к Кубе сопровождает военный корабль
Российский военный корабль и находящийся под санкциями нефтяной танкер уже прошли через Ла-Манш "на пути к прорыву блокады Кубы, введенной Трампом".
Российский танкер пересек Атлантику, и есть основания полагать , что он пытается прорвать нефтяную блокаду острова, введенную Дональдом Трампом. Королевский военно-морской флот ведет наблюдение 48 часов, сообщает The Sun
19 марта Королевский военно-морской флот Великобритании подтвердил завершение "48-часовой операции" по слежке за кораблями Путина в британских водах.
Российский корвет класса "Стерегущий" под названием "Сообразительный" и находящийся под санкциями нефтяной танкер "Анатолий Колодкин" шли в западном направлении через Ла-Манш. Затем два российских судна разделились в западной части Ла-Манша: танкер продолжил движение в Атлантический океан, а сопровождающий его корабль повернул назад.
Танкер "Колодкин", перевозящее, по оценкам, 730 000 баррелей сырой нефти, отслежено и направляется в сторону Кубы. Конечный пункт назначения остается неизвестным, но запасы нефти на танкере могут обеспечить Кубу электроэнергией на несколько недель.
В настоящее время остров переживает последствия блэкаута, в результате которого значительная часть острова осталась без электричества. Из-за огромной нагрузки, которая вывела из строя хрупкую и устаревшую энергосистему, без света остались до десяти миллионов человек.
Поставки нефти из Венесуэлы были приостановлены после ареста США венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что за последние три месяца на остров не поступало никаких партий нефтепродуктов.
Если Россия попытается прорвать американскую блокаду, это может привести к потенциальному противостоянию между двумя сверхдержавами. Как сообщается, находящийся под санкциями танкер "Анатолий Колодкин" покинул Приморск в России 9 марта. В прошлом месяце сообщалось, что принадлежащий китайской компании российский танкер под названием "Си Хорс", с топливом также направлялся на Кубу, но затем остановился в Атлантике на три недели.
Ранее в этом месяце Трамп даже выдвинул идею "дружественного захвата" острова, быстро добавив, что это "может быть не дружественный захват".Важно
На этой неделе он заявил, что может делать с Кубой "все, что захочет", и назвал "остров Свободы" ослабленным государством.
Отключения электроэнергии стали обыденной частью жизни на Кубе. При этом продолжительность отключений может достигать 20 часов в сутки. Крах особенно сильно ударил по туризму, который является важнейшей опорой кубинской экономики. Отключения электроэнергии в сочетании с хронической нехваткой продовольствия и медикаментов привели к кризису на Кубе.
Российский корвет "Сообразительный" – что о нем известно
Гвардейский корвет "Сообразительный" — первый серийный корвет проекта 20380. Входит в состав Балтийского флота ВМФ России. Он был построен для российского военно-морского флота и спущен на воду в марте 2010 года после закладки на верфи в Санкт-Петербурге в 2003 году.
Судно часто находится под наблюдением сил НАТО и неоднократно действовало в Северном море и проливе Ла-Манш.
Он оснащен 100-мм пушкой А-190, противокорабельными ракетами, вертикальными пусковыми установками для зенитных ракет, а также торпедами.
А на фоне отключений света на Кубе вспыхнули масштабные беспорядки. В городе Морон протестующие сожгли офис Коммунистической партии.