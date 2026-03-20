Будуть проривати блокаду США: російський танкер на шляху до Куби супроводжує військовий корабель

Російський військовий корабель і нафтовий танкер, що перебуває під санкціями, вже пройшли через Ла-Манш "на шляху до прориву блокади Куби, введеної Трампом".

Російський танкер перетнув Атлантику, і є підстави вважати, що він намагається прорвати нафтову блокаду острова, введену Дональдом Трампом. Королівський військово-морський флот веде спостереження 48 годин, повідомляє The Sun

19 березня Королівський військово-морський флот Великої Британії підтвердив завершення "48-годинної операції" зі стеження за кораблями Путіна в британських водах.

Фото: Royal Navy

Російський корвет класу "Стерегущий" під назвою "Сообразительный" і нафтовий танкер "Анатолий Колодкин", що перебуває під санкціями, йшли в західному напрямку через Ла-Манш. Потім два російських судна розділилися в західній частині Ла-Маншу: танкер продовжив рух до Атлантичного океану, а корабель, що його супроводжував, повернув назад.

Відео дня

Танкер "Колодкін", що перевозить, за оцінками, 730 000 барелів сирої нафти, відслідковано і прямує в бік Куби. Кінцевий пункт призначення залишається невідомим, але запаси нафти на танкері можуть забезпечити Кубу електроенергією на кілька тижнів.

Наразі острів переживає наслідки блекауту, внаслідок якого значна частина острова залишилася без електрики. Через величезне навантаження, яке вивело з ладу тендітну і застарілу енергосистему, без світла залишилися до десяти мільйонів людей.

Поставки нафти з Венесуели були припинені після арешту США венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

Російський танкер "Анатолій Колодкін" прориватиме блокаду Куби

Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що за останні три місяці на острів не надходило жодних партій нафтопродуктів.

Якщо Росія спробує прорвати американську блокаду, це може призвести до потенційного протистояння між двома наддержавами. Як повідомляється, танкер "Анатолій Колодкін", що перебуває під санкціями, залишив Приморськ у Росії 9 березня. Минулого місяця повідомлялося, що російський танкер під назвою "Сі Хорс", який належить китайській компанії, з паливом також прямував на Кубу, але потім зупинився в Атлантиці на три тижні.

Раніше цього місяця Трамп навіть висунув ідею "дружнього захоплення" острова, швидко додавши, що це "може бути не дружнє захоплення".

Важливо

Куба більше не "Лібре": що роблять кубинські найманці у війні проти України

Цього тижня він заявив, що може робити з Кубою "все, що захоче", і назвав "острів Свободи" ослабленою державою.

Відключення електроенергії стали буденною частиною життя на Кубі. При цьому тривалість відключень може досягати 20 годин на добу. Крах особливо сильно вдарив по туризму, який є найважливішою опорою кубинської економіки. Відключення електроенергії в поєднанні з хронічною нестачею продовольства і медикаментів призвели до кризи на Кубі.

Російський корвет "Сообразительный" — що про нього відомо

Гвардійський корвет "Сообразительный" — перший серійний корвет проєкту 20380. Входить до складу Балтійського флоту ВМФ Росії. Його побудували для російського військово-морського флоту і спустили на воду в березні 2010 року після закладення на верфі в Санкт-Петербурзі 2003 року.

Судно часто перебуває під наглядом сил НАТО і неодноразово діяло в Північному морі та протоці Ла-Манш.

Він оснащений 100-мм гарматою А-190, протикорабельними ракетами, вертикальними пусковими установками для зенітних ракет, а також торпедами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Росія відправила на Кубу два танкери з паливом.

А на тлі відключень світла на Кубі спалахнули масштабні заворушення. У місті Морон протестувальники спалили офіс Комуністичної партії.