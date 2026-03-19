Росія відправила на Кубу два танкери з нафтою, ігноруючи блокаду США

Це буде перше постачання енергоносіїв на "острів Свободи" за три місяці. На Кубі вже стався повний блекаут, який тривав близько 29 годин. Реакція Білого дому на ймовірний прорив блокади — невідома.

Перший танкер Sea Horse під прапором Гонконгу, має прибути в понеділок. Імовірно, він перевозить 27 тисяч тонн російського газу. Минулого місяця він різко змінив маршрут у бік Куби. Другий танкер, "Анатолій Колодкін" під російським прапором, везе приблизно 100 тис. тонн сирої нафти (це еквівалентно від 725 тис. до 728 тис. барелів залежно від сорту) і має прибути на Кубу 4 квітня, повідомляє Financial Times.

Компанія Kpler ідентифікувала, що Sea Horse справді перевозить російське паливо, а "Анатолій Колодкін" везе нафту марки Urals. І танкер "Сі Хорс" уже скоро опиниться біля кордону військово-морської блокади США.

Вважається, що ці два танкери забезпечать острівній державі в Карибському басейні перші поставки енергоносіїв за три місяці. Брак палива кинув Кубу в одну з найважчих економічних криз за останні десятиліття, що супроводжується повсюдними відключеннями електроенергії та перебоями в наданні основних послуг.

У понеділок президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, він мав би "честь захопити Кубу".

"Знаєте, все життя я чув про Сполучені Штати і Кубу: коли ж Сполучені Штати удостояться честі захопити Кубу? Це велика честь. Захопити Кубу в тій чи іншій формі — я маю на увазі, чи то звільнення, чи то захоплення, — я думаю, що зможу чинити з нею так, як захочу", — заявив Трамп журналістам у Білому домі.

Наступного дня Кремль заявив, що Москва, як і раніше, віддана наданню допомоги владі Гавани.

"Звичайно, ми готові надати всю можливу допомогу, і всі ці питання опрацьовують із нашими кубинськими колегами", — заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Він заявив, що Москва і Гавана підтримують "експертний і робочий рівень" контактів під час енергетичної кризи.

Куба самостійно виробляє приблизно 40% нафти, необхідної для задоволення національного попиту.

Тривалий час головним постачальником енергоносіїв на острів була Венесуела, однак після того, як у грудні США скинули президента Ніколаса Мадуро, постачання нафти на Кубу припинилося.

Востаннє Куба отримувала нафту 9 січня з Мексики, після чого країна теж призупинила поставки під тиском президента США Дональда Трампа.

Через блокаду на Кубі посилилася енергетична криза. Лікарні скоротили кількість послуг, що надаються, школи скоротили години роботи, палива не вистачає сміттєвозам і літакам, наприклад туди пускають тільки тих, у кого є паливо на зворотний шлях, що вдарило по туризму. У понеділок на острові відключилася електрика (хоча напередодні її частково відновили).

При цьому на тлі відключень світла на Кубі спалахнули масштабні заворушення. У місті Морон протестувальники спалили офіс Комуністичної партії.