Після 29 годин блекауту: Куба відновила електропостачання на всій території острова

Велику електростанцію було перезапущено, але вироблення електроенергії все ще недостатньо. Тож можливі нові блекаути.

Куба 17 березня відновила електропостачання і ввела в експлуатацію найбільшу в країні електростанцію, що працює на нафтовому паливі, повідомили представники енергетичних відомств, поклавши кінець загальнонаціональному відключенню електроенергії, яке тривало понад 29 годин на тлі спроб США перекрити постачання палива на острів, повідомляє Reuters.

29-годинний блекаут на Кубі закінчився, але проблеми зі світлом залишилися

Після того, як 10 мільйонів жителів країни вночі залишилися без світла і влаштували бунти, електрика з'явилася знову о 18.11 за місцевим часом. Однак офіційні особи заявили, що дефіцит електроенергії може зберегтися, оскільки виробляється недостатня кількість електроенергії.

Крім припинення поставок нафти на Кубу, президент США Дональд Трамп посилив свою риторику щодо острова, який перебуває під комуністичним контролем, заявивши в понеділок, що він може робити з Кубою все, що захоче.

Представник Держдепартаменту США звинуватив кубинський уряд у колапсі енергосистеми, назвавши вимкнення електроенергії "симптомом некомпетентності режиму, що терпить крах".

Президент Куби Мігель Діас-Канель відповів Вашингтону критикою, засудивши його "майже щоденні публічні погрози на адресу Куби".

"Вони мають намір захопити країну, її ресурси, майно і навіть саму економіку, яку вони прагнуть задушити, щоб змусити нас здатися", — заявив Діас-Канель.

Куба поки що не повідомила про причини блекауту, першого подібного масштабного збою відтоді, як Сполучені Штати припинили постачання нафти на Кубу з Венесуели та пригрозили запровадити мита на країни, що постачають паливо на "острів Свободи".

До полудня вівторка працівники енергосистеми успішно запустили електростанцію імені Антоніо Гітераса, гігантську електростанцію, що існує вже кілька десятиліть і є основою енергосистеми країни.

Виробництво електроенергії, ускладнене гострою нестачею палива і застарілими електростанціями, як і раніше, значно нижче рівня, необхідного для покриття попиту, що є лише незначним полегшенням для кубинців.

Більшість кубинців, включно з жителями столиці Гавани, щодня стикалися з відключеннями електроенергії на 16 і більше годин ще до останнього обвалу енергосистеми.

"Це впливає на всі аспекти нашого життя. Усе, що ми можемо зробити, це сидіти, чекати, читати книжку... інакше стрес нас вимотує", — сказав мешканець Гавани Карлос Монтес де Ока, зазначивши, що вимкнення електроенергії вплинуло на постачання їжі та води.

У понеділок вдень більша частина Куби була затягнута хмарами через наближення холодного фронту, що відкидає тінь на сонячні електростанції, на частку яких припадає третина або більше денного вироблення електроенергії.

Згідно з даними системи відстеження суден LSEG, цього року Куба прийняла лише два невеликих судна, що перевозили імпорт нафти. У вівторок, за даними системи відстеження суден LSEG, танкер під прапором Гонконгу, який, можливо, перевозив паливо на Кубу, відновив плавання після того, як кілька тижнів тому призупинив свій курс в Атлантичному океані.

Куба і Сполучені Штати почали переговори, спрямовані на врегулювання кризи, однієї з найгостріших із 1959 року, коли Фідель Кастро повалив союзника США на острові.

Жодна зі сторін не надала подробиць поточних переговорів, хоча Трамп зображував Кубу як країну, що відчайдушно прагне укласти угоду.

Вашингтон дуже скоро почне "щось робити з Кубою", заявив він у вівторок у коментарях журналістам в Овальному кабінеті.

Обвалення енергосистеми в понеділок затьмарило собою запрошення Куби кубинським американцям та іншим емігрантам, які проживають за кордоном, інвестувати в бізнес на острові та володіти ним, що, мабуть, було жестом доброї волі під час переговорів.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив у вівторок журналістам, що таких заходів недостатньо.

"У Куби неефективна економіка і недосконала політична та державна система, яку вони не можуть виправити. Тому їм необхідно кардинально змінитися", — сказав він.

Гавана заявила про готовність вести переговори на рівних умовах із Вашингтоном, але підкреслила, що переговори не стосуватимуться "внутрішніх справ" жодної з країн.

Звичайні кубинці філософськи зазначають, що в них немає іншого вибору, окрім як зберігати спокій.

"У нас вдома досі немає електрики. Але ми з цим змиримося, як це завжди роблять кубинці", — сказала мешканка Гавани Хуана Перес.

