После 29 часов блэкаута: Куба восстановила электроснабжение на всей территории острова

Крупная электростанция была перезапущена, но выработки электроэнергии все еще недостаточно. Так что возможны новые блэкауты.

Куба 17 марта восстановила электроснабжение и ввела в эксплуатацию крупнейшую в стране электростанцию, работающую на нефтяном топливе, сообщили представители энергетических ведомств, положив конец общенациональному отключению электроэнергии, продолжавшемуся более 29 часов на фоне попыток США перекрыть поставки топлива на остров, сообщает Reuters.

29-часовой блэкаут на Кубе закончился, но проблемы со светы остались

После того, как 10 миллионов жителей страны ночью остались без света и устроили бунты, электричество появилось снова в 18.11 по местному времени. Однако официальные лица заявили, что дефицит электроэнергии может сохраниться, поскольку вырабатывается недостаточное количество электроэнергии.

Відео дня

Помимо прекращения поставок нефти на Кубу, президент США Дональд Трамп усилил свою риторику в отношении острова, находящегося под коммунистическим контролем, заявив в понедельник, что он может делать с Кубой все, что захочет.

Представитель Госдепартамента США обвинил кубинское правительство в коллапсе энергосистемы, назвав отключения электроэнергии "симптомом некомпетентности терпящего крах режима".

Президент Кубы Мигель Диас-Канель ответил Вашингтону критикой, осудив его "почти ежедневные публичные угрозы в адрес Кубы".

"Они намерены захватить страну, ее ресурсы, имущество и даже саму экономику, которую они стремятся задушить, чтобы заставить нас сдаться", — заявил Диас-Канель.

Куба пока не сообщила о причинах блэкаута, первого подобного масштабного сбоя с тех пор, как Соединенные Штаты прекратили поставки нефти на Кубу из Венесуэлы и пригрозили ввести пошлины на страны, поставляющие топливо на "остров Свободы".

К полудню вторника работники энергосистемы успешно запустили электростанцию ​​имени Антонио Гитераса, гигантскую электростанцию, существующую уже несколько десятилетий и являющуюся основой энергосистемы страны.

Производство электроэнергии, затрудненное острой нехваткой топлива и устаревшими электростанциями, по-прежнему значительно ниже уровня, необходимого для покрытия спроса, что является лишь незначительным облегчением для кубинцев.

Большинство кубинцев, включая жителей столицы Гаваны, ежедневно сталкивались с отключениями электроэнергии на 16 и более часов еще до последнего обвала энергосистемы.

"Это влияет на все аспекты нашей жизни. Все, что мы можем сделать, это сидеть, ждать, читать книгу... иначе стресс нас изматывает ", — сказал житель Гаваны Карлос Монтес де Ока, отметив, что отключения электроэнергии повлияли на поставки еды и воды.

В понедельник днем ​​большая часть Кубы была затянута облаками из-за приближения холодного фронта, отбрасывающего тень на солнечные электростанции, на долю которых приходится треть или более дневной выработки электроэнергии.

Согласно данным системы отслеживания судов LSEG, в этом году Куба приняла всего два небольших судна, перевозивших импорт нефти. Во вторник, по данным системы отслеживания судов LSEG, танкер под флагом Гонконга, который, возможно, перевозил топливо на Кубу, возобновил плавание после того, как несколько недель назад приостановил свой курс в Атлантическом океане.

Куба и Соединенные Штаты начали переговоры, направленные на урегулирование кризиса, одного из самых острых с 1959 года, когда Фидель Кастро сверг союзника США на острове.

Ни одна из сторон не предоставила подробностей текущих переговоров, хотя Трамп изображал Кубу как страну, отчаянно стремящуюся заключить сделку.

Вашингтон очень скоро начнет "что-то делать с Кубой", заявил он во вторник в комментариях журналистам в Овальном кабинете.

Обрушение энергосистемы в понедельник затмило собой приглашение Кубы кубинским американцам и другим эмигрантам, проживающим за границей, инвестировать в бизнес на острове и владеть им , что, по-видимому, было жестом доброй воли в ходе переговоров.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник журналистам, что таких мер недостаточно.

"У Кубы неэффективная экономика и несовершенная политическая и государственная система, которую они не могут исправить. Поэтому им необходимо кардинально измениться", — сказал он.

Гавана заявила о готовности вести переговоры на равных условиях с Вашингтоном, но подчеркнула, что переговоры не будут касаться "внутренних дел" ни одной из стран.

Обычные кубинцы философски отмечают, что у них нет иного выбора, кроме как сохранять спокойствие.

"У нас дома до сих пор нет электричества. Но мы с этим смиримся, как это всегда делают кубинцы", — сказала жительница Гаваны Хуана Перес.

