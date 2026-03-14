Куба на грани: на Острове Свободы начались масштабные беспорядки (видео)

В городе Морон протестующие сожгли штаб-квартиру Коммунистической партии. Беспорядки начали после того, как жители вышли на мирную демострацию, но полиция открыла по ним огонь. Один человек получил ранения.

Сотни жителей Морона , города к северу от Сьего-де-Авилы в центральной части Кубы, вышли на улицы в ночь на пятницу, 13 марта, для мирной акции протеста, которая переросла в насилие после того, как, по сообщениям, полицейские застрелили и ранили некоторых из них, а также использовали собак для подавления протестов, сообщает Diario de Cuba.

Десятки видеороликов, опубликованных в социальных сетях, показывают толпу, которая стучит кастрюлями и сковородками и выкрикивает лозунги, передвигаясь пешком и на велосипедах по улицам города во время отключения электроэнергии.

Скандируя "свобода", "долой диктатуру", "включите электричество" и "мы не боимся", протестующие окружили местный полицейский участок, а сотрудники полиции в форме оцепили вход в здание.

Позже, как сообщается, протест распространился на штаб-квартиру Коммунистической партии Кубы в муниципалитете, где толпа забросала здание камнями и подожгла посреди улицы костер из мебели и документов, вывезенных оттуда.

Журналист Хосе Рауль Гальего, проживающий в Мексике, сообщил, что в Мороне отключили доступ в интернет после того, как изображения массовой акции протеста распространились в сети. Это тактика властей, направленная на то, чтобы скрыть репрессии и предотвратить распространение сообщений от граждан.

"То, что происходит сегодня в Мороне, — это то, что кубинский режим вынашивал на протяжении 67 лет: злоупотребления, перекрытие любых путей к мирным переменам, жестокое обращение со своим народом. Люди сыты по горло и обращаются против настоящих виновников: Коммунистической партии Кубы", — написал Гальего в Facebook.

В субботу, 14 марта, официальная газета "Инвасор" из Сьего-де-Авила описала произошедшее как "акты вандализма" и свела требования кубинцев к "решению проблемы с электроснабжением и доступу к продуктам питания".

"Первоначально все шло мирно, и после обмена репликами с местными властями дело переросло в акты вандализма в отношении штаб-квартиры муниципального партийного комитета, когда небольшая группа людей забросала камнями вход в здание и подожгла на улице мебель", — говорится в заявлении.

В Мороне люди вышли на протест

Согласно тексту, был нанесен "ущерб другим заведениям, включая аптеку и торговую точку сети Tiendas Caribe", при этом не уточняется, какой именно ущерб был причинен.

Кубинцы, которые уже несколько недель страдают от серьезных отключений электроэнергии, остались без транспорта, топлива и еды, проводят ночные демонстрации уже более недели, особенно в Гаване, где они останавливали движение поездов.

Большинство этих протестов были мирными, хотя независимые наблюдатели сообщили как минимум о 14 арестах, произведенных полицией.

На той же неделе студенты университета провели мирную сидячую забастовку на ступенях Гаванского университета в знак протеста против приостановки занятий и неэффективности, с которой власти обеспечивают непрерывность учебного года.

За несколько часов до протестов в Мороне Мигель Диас-Канель признал в прямом эфире, что он поддерживает контакты с Вашингтоном, после того как несколько недель отрицал это, а также объявил об освобождении 51 заключенного, шестеро из которых являются политическими.

