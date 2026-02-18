США хочет очередную сделку: Марко Рубио ведет тайные переговоры с семьей Кастро на Кубе

Госсекретарь Марко Рубио проводит секретные переговоры с внуком и временным опекуном престарелого фактического диктатора Кубы Рауля Кастро.

Переговоры между госсекретарем США Рубио и Раулем Гильермо Родригесом Кастро по прозвищу "Раулито" проходят в обход официальных каналов кубинского правительства. Они показывают, что администрация Трампа считает 94-летнего революционера истинным лицом, принимающим решения на коммунистическом "острове Свободы", сообщает Axios.

"Я бы назвал это не столько "переговорами", сколько обсуждениями будущего", — заявил высокопоставленный чиновник администрации Трампа.

Раулито - любимец своего дедушки Кастро и именно он ведет переговоры с Рубио Фото: Соцсети

Рубио и его команда видят в 41-летнем внуке Кастро и его окружении представителей молодого поколения кубинцев, ориентированных на бизнес, для которых революционный коммунизм потерпел неудачу и которые видят ценность в сближении с США.

"Наша позиция — позиция правительства США — заключается в том, что режим должен уйти", — сказал высокопоставленный чиновник, отметив, что пока неизвестно, как будет выглядеть этот "уход": "Это зависит от президента Трампа, и он еще не принял решения. Рубио все еще ведет переговоры с внуком".

Младшего Кастро, которого называют "Раулито", в политических кругах знают под прозвищем "Эль Кангрехо" ("Краб") из-за деформированного пальца.

В целом: после 67 лет санкций США и некомпетентного управления Кубы тоталитарное правительство, похоже, как никогда близко к краху, а остров балансирует на грани гуманитарного кризиса.

Энергетическая сеть выходит из строя. Больницы ограничивают количество операций. Продукты питания и топливо становятся все более дефицитными. Туризм приходит в упадок. На некоторых перекрестках скапливается неубранный мусор.

Проблемы обострились после того, как 3 января Трамп отдал приказ о похищении и экстрадиции обвиняемого в Венесуэле социалистического лидера Николаса Мадуро, который, по сути, бесплатно поставлял нефть на Кубу.

29 января Трамп пригрозил ввести санкции против другого крупного поставщика нефти на остров, Мексики.

Успех и техническое превосходство американских военных в операции против Мадуро потрясли кубинское руководство после того, как американские силы не понесли потерь и убили по меньшей мере 32 кубинских сотрудника разведки и военных, которые должны были охранять Мадуро, сообщают американские официальные лица.

Однако решение США оставить у власти партнеров Мадуро — в частности, его вице-президента Делси Родригес, которая сейчас исполняет обязанности президента, — дало понять кубинским инсайдерам, что Трамп и Рубио готовы заключать сделки со своими соперниками.

По данным источников Axios, до захвата Николаса Мадуро госсекретарь Рубио и другие чиновники и советники администрации Трампа поддерживали контакты с венесуэльской элитой так же, как сейчас поддерживают контакты с Кубой.

"Они ищут следующего Делси на Кубе", — сказал источник, знакомый с ходом переговоров.

Советники Трампа общались и с другими влиятельными кубинцами, помимо младшего Кастро, но он считается наиболее важной фигурой на острове, с которой необходимо налаживать контакты.

Раулито Кастро вполне может стать новым лидером Кубы Фото: Соцсети

"Он — любимец своего деда", — сказал один источник, назвав переговоры Рубио и Кастро "на удивление" дружелюбными.

"Он был телохранителем диктатора, а также имеет союзников, управляющих гигантским военно-промышленным конгломератом GAESA. Здесь нет политических дискуссий о прошлом. Речь идет о будущем", — сказал источник, отметив их общее кубинское происхождение и акцент, являющийся общепринятым языком в Майами и окрестных городах.

В рамках сделки с Трампом некоторые члены семьи Кастро, включая Рауля Кастро, смогут остаться на острове, что вызвало бы возмущение кубинских эмигрантов в США.

Рубио не разговаривал с официальным лидером Кубы, президентом Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, или с другими высокопоставленными чиновниками.

По словам другого источника, знакомого с образом мышления команды Трампа, в США их воспринимают как "аппаратчиков" коммунистической партии, неспособных представить и согласовать перемены на Кубе.

При этом правительство Кубы отрицает, что ведет переговоры с Марко Рубио и с Белым домом в общем.

"Между правительством Соединенных Штатов и Кубой нет диалога на высоком уровне. Нет даже диалога на промежуточном уровне. Имеются обмены сообщениями. До прошлого года у нас регулярно проходили диалоги на уровне высокопоставленных должностных лиц с Госдепартаментом. Сегодня этого больше нет", — говорится в заявлении.

Госдепартамент США не опроверг информацию о том, что Рубио разговаривал с Раулито Кастро, но представитель ведомства отказался обсуждать этот вопрос или давать комментарии.

На прошлой неделе американские республиканцы кубинского происхождения в Конгрессе обратились к Трампу с просьбой предъявить обвинение Раулю Кастро в сбитии в 1996 году самолета, на борту которого находились члены американской гуманитарной организации, помогавшей кубинским беженцам на плотах. Администрация Трампа пока не ответила.

Рубио мало что говорил публично о своих переговорах, но на слушаниях в Сенате в прошлом месяце он отметил, что американское законодательство направлено на смену режима, если Куба не освободит политических заключенных, не обеспечит свободу прессы и не проведет выборы.

Трамп еще не принял решение о дальнейших действиях в отношении Кубы. Но заявил, что это "несостоявшееся государство" у которого даже нет керосина для самолетов. И посоветовал Кубе "заключить сделку".

Напомним, Фокус писал о топливном кризисе на Кубе. Теперь туда пускают самолеты только с собственным запасом топлива.

При этом в начале февраля на Кубу отправился российский военно-транспортный самолет с таинственным грузом на борту. Ранее он летал в Венесуэлу и в Иран.