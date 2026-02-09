Топливный кризис на Кубе: пускают самолеты только с собственным запасом керосина

На Кубе застряли тысячи туристов, в том числе из России, которых уже начали выселять из отелей в никуда, так как обратных рейсов не предвидится, пока в Гавану каким-то чудом не попадет авиационное топливо.

С 10 февраля по 11 марта в девяти международных аэропортах Кубы введены ограничения на заправку авиационным керосином, и самолеты могут выполнять рейсы только при наличии топлива на обратный путь.

Топливный кризис на Кубе

Сообщается, что сейчас на "острове Свободы" находятся около до 4700 российских туристов. В Ассоциации туроператоров (АТОР) заявляют, часть отелей на кубинских курортах на время приостанавливают работу.

Власти Кубы предупредили иностранные авиакомпании, что топлива Jet A‑1 для заправки их самолетов нет. И с 9 февраля они не смогут заправлять свои самолеты в местных аэропортах из-за нехватки топлива. Топлива стало не хватать из-за нефтяной блокады, введенной США в конце января 2026 года.

Особо это коснулось туристов из РФ, откуда на Кубу летают сразу три авиакомпании. Пассажиров рейса Москва – Гавана высадили из самолета авиакомпании "Россия" прямо в аэропорту. Самолет SU6849 уже готовился к взлету, когда свернул со взлетной полосы: в самый последний момент, когда уже были включены двигатели, пилот объявил, что в Гаване нет топлива. Рейс отменился — пассажиры написали заявления на возврат билетов. Некоторым предложили перебронировать направления для отпуска — например, полететь в Китай, Египет или Турцию.

По данным Flightradar, самолет все же вылетел из "Шереметьево" с опозданием на пять часов. Турагенты предполагают, что рейс вывозной — сегодня туристы должны были возвращаться из Гаваны в Москву.

В условиях углубляющегося энергетического кризиса Куба в пятницу представила масштабные меры, направленные на защиту жизненно важных служб и нормирование поставок топлива для ключевых секторов экономики.

План включает ограничения на продажу топлива, закрытие некоторых туристических объектов, сокращение школьных дней и уменьшение рабочей недели в государственных компаниях до четырех дней, с понедельника по четверг.

Администрация Дональда Трампа стремится усилить контроль США над Кубой с 3 января, когда она провела военную операцию по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, давнего союзника кубинского правительства.

В указе, изданном в конце января, Трамп заявил, что кубинское правительство представляет собой "чрезвычайную угрозу", что требует объявления чрезвычайного положения в стране.

Президент США заявил, что связи Кубы с такими странами, как Китай, Россия и Иран, нарушения прав человека и коммунистическое руководство дестабилизируют регион "посредством миграции и насилия".

В рамках этого заявления Трамп сказал, что американские пошлины могут быть направлены против стран, которые поставляют нефть на Кубу, прямо или косвенно.

В РФ, которая является союзником Кубы, уже признали, что ситуация на "острове Свободы" "критическая". Но будут ли они помочать Гаване – неизвестно.

При этом в начале февраля на Кубу отправился российский военно-транспортный самолет с таинственным грузом на борту. Ранее он летал в Венесуэлу и в Иран.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Куба много лет жила за счет нефти и денег из Венесуэлы, предоставляя взамен услуги по безопасности венесуэльским диктаторам. Однако теперь, по словам Трампа, Венесуэла не нуждается в таких услугах со стороны "бандитов и вымогателей", поскольку страну будут защищать американская армия.