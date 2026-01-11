Трамп угрожает Кубе: Гаване нужно заключить сделку "пока не поздно"

Президент США Дональд Трамп в воскресенье выступил с жестким заявлением в адрес Кубы, предложив островному государству срочно заключить соглашение с Соединенными Штатами. В противном случае, по его словам, Гавана лишится поставок нефти и финансовой поддержки.

Глава Белого дома заявил, что Куба много лет жила за счет нефти и денег из Венесуэлы, предоставляя взамен услуги по безопасности венесуэльским диктаторам. Однако теперь, по словам Трампа, Венесуэла не нуждается в таких услугах сто стороны "бандитов и вымогателей", поскольку страну будут защищать американская армия. Соответствующее заявление Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"БОЛЬШЕ НИКАКОЙ НЕФТИ И ДЕНЕГ НА КУБУ — НИКАКИХ! Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, ПОКА НЕ СТАЛО СЛИШКОМ ПОЗДНО. Благодарю вас за внимание к этому вопросу. Президент Д. Т.", — написал американский лидер в соцсети.

Реакция Гаваны на события в Венесуэле

Заявление Трампа прозвучало на фоне резкого обострения отношений между Вашингтоном и Гаваной после операции США в Венесуэле и задержания президента страны Николаса Мадуро.

В субботу 3 января президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил на митинге тысяч жителей Гаваны у посольства США, где осудил действия Вашингтона. Он назвал происходящее актом государственного терроризма и преступным нападением, обвинив США в похищении "законного президента, суверенно избранного своим народом".

"Нет, господа империалисты, это не ваш задний двор и не спорная территория. Мы не принимаем и не признаем доктрину Монро — ни королей, ни устаревших императоров. Куба осуждает и заявляет, что эти действия являются актом государственного терроризма. Это шокирующее нарушение норм международного права — военная агрессия против мирной страны, которая не представляет угрозы для Соединенных Штатов", — заявил Диас-Канель.

По мнению западных обозревателей, в настоящее время Венесуэла обеспечивает около 30% импортных поставок нефти на Кубу в обмен на тысячи кубинских медицинских работников, работающих в этой южноамериканской стране. Аналитики отмечают, что возможная потеря венесуэльской нефти станет серьезным ударом по и без того нестабильной энергосистеме Кубы.

Напомним, 6 января сенатор Линдси Грэм заявил, что Куба, которая зависит от России и Венесуэлы, “находится на грани гибели”. А ее коммунистическая диктатура в короткое время будет заменена демократией, став дружественной Соединенным Штатам.