Трамп погрожує Кубі: Гавані потрібно укласти угоду "поки не пізно"

Президент США Дональд Трамп у неділю виступив із жорсткою заявою на адресу Куби, запропонувавши острівній державі терміново укласти угоду зі Сполученими Штатами. В іншому разі, за його словами, Гавана втратить постачання нафти та фінансову підтримку.

Глава Білого дому заявив, що Куба багато років жила за рахунок нафти і грошей з Венесуели, надаючи натомість послуги з безпеки венесуельським диктаторам. Однак тепер, за словами Трампа, Венесуела не потребує таких послуг з боку "бандитів і здирників", оскільки країну захищатиме американська армія. Відповідну заяву Трамп опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social.

"БІЛЬШЕ НІЯКОЇ НАФТИ І ГРОШЕЙ НА КУБУ — НІЯКИХ! Я настійно рекомендую їм укласти угоду, ЯКЩО НЕ СТАНО ДОСИТЬ ПІЗНО. Дякую вам за увагу до цього питання. Президент Д. Т.", — написав американський лідер у соцмережі.

Реакція Гавани на події у Венесуелі

Заява Трампа прозвучала на тлі різкого загострення відносин між Вашингтоном і Гаваною після операції США у Венесуелі та затримання президента країни Ніколаса Мадуро.

У суботу 3 січня президент Куби Мігель Діас-Канель виступив на мітингу тисяч жителів Гавани біля посольства США, де засудив дії Вашингтона. Він назвав те, що відбувається, актом державного тероризму і злочинним нападом, звинувативши США у викраденні "законного президента, суверенно обраного своїм народом".

Важливо

"Ні, панове імперіалісти, це не ваш задній двір і не спірна територія. Ми не приймаємо і не визнаємо доктрину Монро — ні королів, ні застарілих імператорів. Куба засуджує і заявляє, що ці дії є актом державного тероризму. Це шокуюче порушення норм міжнародного права — військова агресія проти мирної країни, яка не становить загрози для Сполучених Штатів", — заявив Діас-Канель.

На думку західних оглядачів, наразі Венесуела забезпечує близько 30% імпортних поставок нафти на Кубу в обмін на тисячі кубинських медичних працівників, які працюють у цій південноамериканській країні. Аналітики зазначають, що можлива втрата венесуельської нафти стане серйозним ударом по і без того нестабільній енергосистемі Куби.

Нагадаємо, 6 січня сенатор Ліндсі Грем заявив, що Куба, яка залежить від Росії та Венесуели, "перебуває на межі загибелі". А її комуністична диктатура за короткий час буде замінена демократією, ставши дружньою Сполученим Штатам.