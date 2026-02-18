США хоче чергову угоду: Марко Рубіо веде таємні переговори з родиною Кастро на Кубі

Держсекретар Марко Рубіо проводить секретні переговори з онуком і тимчасовим опікуном старого фактичного диктатора Куби Рауля Кастро.

Переговори між держсекретарем США Рубіо і Раулем Гільєрмо Родрігесом Кастро на прізвисько "Рауліто" проходять в обхід офіційних каналів кубинського уряду. Вони показують, що адміністрація Трампа вважає 94-річного революціонера справжньою особою, яка ухвалює рішення на комуністичному "острові Свободи", повідомляє Axios.

"Я б назвав це не стільки "переговорами", скільки обговореннями майбутнього", — заявив високопоставлений чиновник адміністрації Трампа.

Рауліто — улюбленець свого дідуся Кастро і саме він веде переговори з Рубіо Фото: Соцсети

Рубіо і його команда вбачають у 41-річному онукові Кастро та його оточенні представників молодого покоління кубинців, орієнтованих на бізнес, для яких революційний комунізм зазнав невдачі і які бачать цінність у зближенні зі США.

"Наша позиція — позиція уряду США — полягає в тому, що режим має піти", — сказав високопосадовець, зазначивши, що поки що невідомо, який вигляд матиме цей "відхід": "Це залежить від президента Трампа, і він ще не ухвалив рішення. Рубіо все ще веде переговори з онуком".

Молодшого Кастро, якого називають "Рауліто", у політичних колах знають під прізвиськом "Ель Кангрехо" ("Краб") через деформований палець.

Загалом: після 67 років санкцій США і некомпетентного управління Куби тоталітарний уряд, схоже, як ніколи близький до краху, а острів балансує на межі гуманітарної кризи.

Енергетична мережа виходить з ладу. Лікарні обмежують кількість операцій. Продукти харчування і паливо стають дедалі дефіцитнішими. Туризм занепадає. На деяких перехрестях накопичується неприбране сміття.

Проблеми загострилися після того, як 3 січня Трамп віддав наказ про викрадення та екстрадицію обвинуваченого у Венесуелі соціалістичного лідера Ніколаса Мадуро, який, по суті, безплатно постачав нафту на Кубу.

29 січня Трамп пригрозив ввести санкції проти іншого великого постачальника нафти на острів, Мексики.

Успіх і технічна перевага американських військових в операції проти Мадуро вразили кубинське керівництво після того, як американські сили не зазнали втрат і вбили щонайменше 32 кубинських співробітники розвідки і військових, які мали охороняти Мадуро, повідомляють американські офіційні особи.

Однак рішення США залишити при владі партнерів Мадуро — зокрема, його віцепрезидента Делсі Родрігес, яка зараз виконує обов'язки президента, — дало зрозуміти кубинським інсайдерам, що Трамп і Рубіо готові укладати угоди зі своїми суперниками.

За даними джерел Axios, до захоплення Ніколаса Мадуро держсекретар Рубіо та інші чиновники й радники адміністрації Трампа підтримували контакти з венесуельською елітою так само, як зараз підтримують контакти з Кубою.

"Вони шукають наступного Делсі на Кубі", — сказало джерело, знайоме з ходом переговорів.

Радники Трампа спілкувалися і з іншими впливовими кубинцями, крім молодшого Кастро, але він вважається найважливішою фігурою на острові, з якою необхідно налагоджувати контакти.

Рауліто Кастро цілком може стати новим лідером Куби Фото: Соцсети

"Він — улюбленець свого діда", — сказало одне джерело, назвавши переговори Рубіо і Кастро "напрочуд" доброзичливими.

"Він був охоронцем диктатора, а також має союзників, які керують гігантським військово-промисловим конгломератом GAESA. Тут немає політичних дискусій про минуле. Йдеться про майбутнє", — сказало джерело, зазначивши їхнє спільне кубинське походження й акцент, який є загальноприйнятою мовою в Маямі та навколишніх містах.

У межах угоди з Трампом деякі члени сім'ї Кастро, включно з Раулем Кастро, зможуть залишитися на острові, що викликало б обурення кубинських емігрантів у США.

Рубіо не розмовляв з офіційним лідером Куби, президентом Мігелем Діас-Канелем Бермудесом, або з іншими високопоставленими чиновниками.

За словами іншого джерела, знайомого зі способом мислення команди Трампа, у США їх сприймають як "апаратників" комуністичної партії, які нездатні уявити й узгодити зміни на Кубі.

При цьому уряд Куби заперечує, що веде переговори з Марко Рубіо і з Білим домом загалом.

"Між урядом Сполучених Штатів і Кубою немає діалогу на високому рівні. Немає навіть діалогу на проміжному рівні. Є обміни повідомленнями. До минулого року в нас регулярно відбувалися діалоги на рівні високопосадовців із Держдепартаментом. Сьогодні цього більше немає", — ідеться в заяві.

Держдепартамент США не спростував інформацію про те, що Рубіо розмовляв із Рауліто Кастро, але представник відомства відмовився обговорювати це питання або давати коментарі.

Минулого тижня американські республіканці кубинського походження в Конгресі звернулися до Трампа з проханням пред'явити звинувачення Раулю Кастро у збитті 1996 року літака, на борту якого перебували члени американської гуманітарної організації, що допомагала кубинським біженцям на плотах. Адміністрація Трампа поки не відповіла.

Рубіо мало що говорив публічно про свої переговори, але на слуханнях у Сенаті минулого місяця він зазначив, що американське законодавство спрямоване на зміну режиму, якщо Куба не звільнить політичних в'язнів, не забезпечить свободу преси і не проведе вибори.

Трамп ще не ухвалив рішення про подальші дії щодо Куби. Але заявив, що це "держава, що не відбулася", у якої навіть немає гасу для літаків. І порадив Кубі "укласти угоду".

Нагадаємо, Фокус писав про паливну кризу на Кубі. Тепер туди пускають літаки тільки з власним запасом палива.

При цьому на початку лютого на Кубу вирушив російський військово-транспортний літак із таємничим вантажем на борту. Раніше він літав до Венесуели та Ірану.