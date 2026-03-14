Куба на межі: на Острові Свободи почалися масштабні заворушення (відео)

У місті Морон протестувальники спалили штаб-квартиру Комуністичної партії. Заворушення почалися після того, як жителі вийшли на мирну демострацію, але поліція відкрила по них вогонь. Одна людина дістала поранення.

Сотні жителів Морона, міста на північ від Сьєго-де-Авіли в центральній частині Куби, вийшли на вулиці в ніч на п'ятницю, 13 березня, для мирної акції протесту, що переросла в насильство після того, як, за повідомленнями, поліцейські застрелили й поранили декого з них, а також використовували собак для придушення протестів, повідомляє Diario de Cuba.

Десятки відеороликів, опублікованих у соціальних мережах, показують натовп, який стукає каструлями і сковорідками та вигукує гасла, пересуваючись пішки і на велосипедах вулицями міста під час відключення електроенергії.

Скандуючи "свобода", "геть диктатуру", "увімкніть електрику" і "ми не боїмося", протестувальники оточили місцеву поліцейську дільницю, а співробітники поліції у формі оточили вхід до будівлі.

Відео дня

Пізніше, як повідомляється, протест поширився на штаб-квартиру Комуністичної партії Куби в муніципалітеті, де натовп закидав будівлю камінням і підпалив посеред вулиці вогнище з меблів і документів, вивезених звідти.

Журналіст Хосе Рауль Гальєго, який мешкає в Мексиці, повідомив, що в Мороні відключили доступ до інтернету після того, як зображення масової акції протесту поширилися в мережі. Це тактика влади, спрямована на те, щоб приховати репресії та запобігти поширенню повідомлень від громадян.

"Те, що відбувається сьогодні в Мороні, — це те, що кубинський режим виношував протягом 67 років: зловживання, перекриття будь-яких шляхів до мирних змін, жорстоке поводження зі своїм народом. Люди ситі по горло і звертаються проти справжніх винуватців: Комуністичної партії Куби", — написав Гальєго у Facebook.

У суботу, 14 березня, офіційна газета "Інвасор" зі Сьєго-де-Авіла описала подію як "акти вандалізму" і звела вимоги кубинців до "розв'язання проблеми з електропостачанням і доступу до продуктів харчування".

"Спочатку все йшло мирно, і після обміну репліками з місцевою владою справа переросла в акти вандалізму щодо штаб-квартири муніципального партійного комітету, коли невелика група людей закидала камінням вхід у будівлю і підпалила на вулиці меблі", — йдеться в заяві.

У Мороні люди вийшли на протест

Згідно з текстом, було завдано "шкоди іншим закладам, включно з аптекою і торговельною точкою мережі Tiendas Caribe", водночас не уточнюють, якої саме шкоди було завдано.

Кубинці, які вже кілька тижнів потерпають від серйозних відключень електроенергії, залишилися без транспорту, пального та їжі, проводять нічні демонстрації вже понад тиждень, особливо в Гавані, де вони зупиняли рух поїздів.

Більшість цих протестів були мирними, хоча незалежні спостерігачі повідомили щонайменше про 14 арештів, здійснених поліцією.

Того ж тижня студенти університету провели мирний сидячий страйк на сходах Гаванського університету на знак протесту проти призупинення занять і неефективності, з якою влада забезпечує безперервність навчального року.

За кілька годин до протестів у Мороні Мігель Діас-Канель визнав у прямому ефірі, що він підтримує контакти з Вашингтоном, після того як кілька тижнів заперечував це, а також оголосив про звільнення 51 ув'язненого, шестеро з яких є політичними.

