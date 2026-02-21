Куба перестала функционировать: журналист рассказал, что происходит на "Острове Свободы"

Дэвид Джонс, журналист Daily Mail, поехал на Кубу, чтобы своими глазами увидеть, как 10 миллионов кубинцев живут в условиях блокады США.

Журналист провел на Кубе неделю и отмечает, что за это время видел только один корабль: мексиканский военно-морской фрегат, доставляющий гуманитарную помощь. На "Острове Свободы" исчезло все: от лекарств до еды и, хотя, по его словам, "люди продолжают жить, пожимая плечами и улыбаясь, как это им свойственно после многих лет социалистической экономии, Куба фактически перестала функционировать", пишет Daily Mail.

Все СМИ отмечают, что Куба буквально оказалась на грани

Журналист отмечает, что, глядя вниз с 39-го этажа самого высокого здания Кубы – нового отеля Iberostar Selection La Habana на 600 номеров, в котором сейчас проживает горстка постояльцев, он видит пустые улицы, на которых нет машин, так как на острове почти не осталось бензина.

Відео дня

Электричества так мало, а отключения электроэнергии настолько часты, что ночью улицы Гаваны погружаются во тьму.

"За неделю я видел только один корабль — мексиканский военно-морской фрегат, доставляющий гуманитарную помощь. Любые другие приближающиеся суда рискуют быть атакованы и развернуты обратно американскими морскими пехотинцами, высадившимися с вертолетов. Поскольку в аэропорту закончился керосин, лазурное небо тоже опустело", - пишет Дэвид Джонс.

Он напоминает, что Дональд Трамп хочет свергнуть "марксистский режим", просуществовавший 67 лет, и взялся за Кубу так крепко, что теперь тут нет, по словам президента США "ни нефти, ни денег, ничего".

Драконовское эмбарго, введенное им в начале этого месяца, которое запрещает экспорт топлива на Кубу под угрозой введения непомерных торговых пошлин, быстро превращается из серьезного неудобства в полномасштабный гуманитарный кризис.

Как всегда, страдают простые кубинцы. Дэвид Джонс отмечает, что в магазине исчезла еда, а "безудержная инфляция" делает даже самые необходимые продукты недоступными. Люди роются в кучах гниющего неубранного мусора, а насекомые разносят болезни.

Журналист привез с собой лекарства и немного детского питания, которое раздавал на улицах. По его словам, парацетамол тепер ценится, как "золотые монеты".

Офисы и колледжи, театры и кинотеатры, пришедший в упадок зоопарк — все закрыто на неопределенный срок.

Система образования, которой Фидель Кастро уделял первостепенное внимание, когда-то была предметом зависти всей Латинской Америки, обеспечивая уровень грамотности в 99 процентов.

Теперь в школу ходят только дети младше 12 лет. Поскольку классы закрыты, дети постарше бесцельно бродят по улицам, перебрасывая баскетбольные мячи или приставая к немногочисленным оставшимся туристам, в основном богатым россиянам.

Дэвид Джонс побывал на Кубе и считает, что она скоро перестанет функционировать Фото: Daily Mail

В начальной школе Эль-Сальвадора, где только что приготовили обед для 350 учеников на одном из угольных костров, загрязняющих воздух Гаваны, директор Хуан Ренье говорит, что опасается, что длительное закрытие школ породит поколение правонарушителей, которые обратятся к наркотикам и преступности.

Прогулку по улицам Старой Гаваны журналист сравнил с визитом в Помпеи, где разрушенные испанские колониальные постройки контрастируют с горами мусора.

"Вечером в День святого Валентина на Пасео дель Прадо (элегантной набережной, где Chanel демонстрировала свою коллекцию 2016 года) меня позвала девушка, ищущая любви неромантичного характера. Хотя она утверждала, что ей 24 года, Клаудия выглядела на несколько лет моложе", - отмечает журналист. Он поговорил девушкой, которая призналась, что приехала в Гавану, чтобы заработать денег для своего четырехлетнего сына.

"Многие молодые женщины продают свои тела из-за этого кризиса. Я пытаюсь найти клиентов уже неделю, но я не такая, как другие, которые могут просто схватить проходящего мимо мужчину за руку. Я стыжусь того, чем мне пришлось заниматься", — сказала она, назвав цену от 30 до 50 долларов.

Он также пообщался с 80-летней Сахарой Лян Санчес, которая осталась верна делу Фиделя Кастро, так как пострадала во времена диктатора Фульхенсио Батисты.

"В начале 90-х, когда распался советский блок и рубли перестали поддерживать плановую экономику, наступили тяжелые времена", — рассказала она в своей квартире, где обрушился потолок, но сейчас все "намного хуже".

Президент Кубы Мигель Диас-Канель, придерживающийся взглядов Кастро, винит в кризисе на Кубе только США и нынешнего президента Дональда Трампа. Поток туристов уменьшился после пандемии коронавируса, а экономика Кубы, полностью зависевшая от венесуэльской нефти, поставки которой Трамп теперь прекратил, находилась в плачевном состоянии еще до его эмбарго.

Поэтому многие кубинцы считают, что правительство использует это как предлог для оправдания собственной коррупции и некомпетентности.

Куба оказалась на грани гуманитарного кризиса

Это особенно верно в отношении тех, кто слишком молод, чтобы помнить тот слишком короткий период, когда на Кубе было сравнительно неплохо. По всей видимости, именно эту часть кубинского общества Трамп надеется разжечь своей блокадой, чтобы она подняла восстание и организовала капиталистическую контрреволюцию.

После того, как брат Фиделя Кастро, Рауль, открыл страну для ограниченной, обогащающей режим формы капитализма, были разрешены сотни предприятий, работающих по схеме распределения прибыли. Также режим зарабатывает на медицинских работниках, которые работают за рубежом, в том числе в Мексике, но прибыль получает правительство.

Эта экспортная отрасль приносит, по оценкам, 8 миллиардов долларов в год. Одна студентка-медик из Гаваны рассказала Джонсу, что ее мать теоретически зарабатывает 800 долларов в месяц, работая офтальмологом в Мексике, но получает только половину этой суммы, потому что остальное забирает правительство.

Как и многие молодые люди, она отчаянно хочет, чтобы режим пал, но говорит, что перемены должны произойти изнутри, а не сверху. Но те, кто могут устроить революцию на Кубе, пока еще опасаются жестоких репрессий. И пока невозможно сказать, добьется ли Трамп успеха там, где

потерпели неудачу его предшественники и будет ли Куба по настоящему свободной.

Напомним, ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио ведет переговоры с любимым внуком Рауля Кастро.

Также Фокус писал о топливном кризисе на Кубе. Теперь туда пускают самолеты только с собственным запасом топлива.